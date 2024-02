Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième meilleur jeu de la saga, c’est historique

© Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth arrivera-t-il à faire encore mieux que FF7 Remake, salué par la critique sans faire l’unanimité non plus ? L’aventure plus ouverte de Square Enix parviendra-t-elle à offrir le soupçon de dépaysement qui manquait au premier opus ?

Voilà deux des nombreuses questions que pouvaient légitimement se poser les fans de la licence culte. S’ils devront patienter encore quelques jours pour le découvrir d’eux-mêmes, les premiers tests de Final Fantasy 7 Rebirth livrent une réponse sans équivoque. Le titre se place comme le deuxième jeu le mieux noté de l’histoire de la saga.

Final Fantasy 7 Rebirth bat des records, c’est le deuxième meilleur jeu de la saga

Avant la date de sortie officielle d’un jeu, la communauté guette une autre échéance importante, celle de la sortie des tests dans la presse. Les premiers tests de Final Fantasy 7 Rebirth devraient mettre du baume au cœur des millions de fans de la licence culte. Le deuxième épisode de la trilogie de remakes de Square Enix est encensé de toutes parts.

Sur Metacritic, l’évaluation moyenne de FF7 Rebirth par la critique atteint un sommet de 93/100 basé sur 113 notes attribuées par les médias du monde entier. Une note exceptionnelle qui pourrait encore varier d’un point si d’autres tests sortent dans les prochaines heures.

Cela fait de Final Fantasy 7 Rebirth le deuxième jeu le mieux noté de l’histoire de la série Final Fantasy. L’exclusivité PS5 fait bien mieux que son prédécesseur, évalué à 87/100 sur la plateforme. Seul un certain Final Fantasy 9 se place devant lui. L’épopée de Djidane et de ses amis sur PS1 reste toujours la plus appréciée, plus de 20 ans après. Voici le classement des Final Fantasy les mieux notés sur Metacritic.

Final Fantasy 9 – 94 Final Fantasy 7 Rebirth – 93 Final Fantasy 10 – 92 Final Fantasy 6 – 92 Final Fantasy 12 – 92 Final Fantasy 7 – 92 Final Fantasy 14 – Endwalker – 92 Final Fantasy 8 – 90

Notez que le dernier jeu de la licence sorti à ce jour, Final Fantasy 16, se trouve assez loin derrière avec son évaluation de 87/100. FF7 Rebirth est déjà loué pour sa durée de vie impressionnante, son scénario palpitant et son système de combat grisant.

La démo du jeu, que Square Enix vient juste d’étoffer, vous permet déjà de découvrir les prémices de ce qui vous attend à partir du 29 février prochain. Final Fantasy 7 Rebirth devrait vous en mettre plein la vue grâce à son mode Performance.