Final Fantasy 7 Rebirth aura droit à son State of Play dans quelques jours

A quelques semaines de sa sortie, Final Fantasy 7 Rebirth va se dévoiler plus en détail lors d’un State of Play spécial qui se tiendra le mardi 6 février. L’occasion d’avoir un aperçu profond de son gameplay. Les joueurs espèrent aussi une annonce sur la sortie d’une démo.

Sony n’a pas été avare en annonces lors de son dernier State of Play. Un trailer de 9 neuf minutes de Death Stranding 2 a notamment été dévoilé ainsi qu’un titre officiel (On the Beach). D’autres bandes-annonces ont également été montrés (Stellar Blade, Silent Hill 2 Remake, Rise of the Ronin notamment). Mais il y avait un absent de marque. Alors qu’il se murmurait que nous aurions des nouvelles de Final Fantasy 7 Rebirth, le futur jeu n’a pas daigné pointer le bout de son nez.

Ce n’est que partie remise. A la fin de l’évènement, Sony a précisé que le jeu aurait bientôt droit à son propre State of Play. L’annonce a été faite par Shawne Benson, directrice du portfolio et des relations globales avec les éditeurs tiers. Il ne faudra pas patienter longtemps puisque l’évènement se tiendra le 6 février prochain, soit dans quelques jours à peine.

Final Fantasy 7 Rebirth : une démo lancée lors du State of Play ?

Alors que Final Fantasy 7 Rebirth sortira le 29 février prochain, le State of Play va logiquement révéler une flopée d’images, permettant d’explorer plus en profondeur son gameplay. Au vu du timing, les joueurs espèrent aussi secrètement que Square Enix en profite pour annoncer le lancement de la démo. Nous en aurons le cœur net dans moins d’une semaine.

Pour rappel, Final Fantasy 7 Rebirth sortira exclusivement sur PS5. L’éditeur a précisé que le jeu ne serait pas disponible sur d’autres plateformes au moins jusqu’au 29 mai. Une version PC pourra ensuite sortir mais il faudra probablement patienter plus longtemps. A titre de comparaison, il avait fallu attendre à l’époque un an et demi avant de pouvoir jouer à FF7 Remake sur PC.

Le jeu promet des explorations en profondeur. Il sera possible d’arpenter le monde à pied, à dos de chocobo ou en gyropode afin de profiter du contenu secondaire foisonnant promis par l’éditeur. “Le contenu secondaire dans Final Fantasy VII Rebirth équivaut presque au double du contenu de la quête principale”, précise ainsi Naoki Hamaguchi, directeur du jeu. Logiquement, la durée de vie du titre sera très longue. Il faudra environ 100 heures pour compléter la quête principale et les missions secondaires.