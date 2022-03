Flash : ses pouvoirs lui coûtent très cher, confirment les comics

Attention, cet article contient des spoilers sur Nightwing #90 si vous ne l’avez pas encore lu.

Flash est le surnom de plusieurs personnages dans l’univers DC Comics. Ces personnages, aussi appelés des Speedsters, peuvent se déplacer à très grande vitesse grâce à la Speed Force. Wally West est le troisième super-héros des comics à être doté de ces capacités surhumaines. Cependant, l’homme le plus rapide du monde comme on pourra le voir dans le film The Flash qui a été repoussé au 21 juin 2023 ne possède pas un pouvoir commun à de nombreux super-héros.

Flash dans l’univers DC Comics – Crédit : DC Entertainment

En effet, Flash n’a pas de super-force qui lui permet d’être plus résistant que tous les humains et être presque invincible. Cette particularité du super-héros est plutôt handicapante. Le nouveau comics Nightwing #90 met justement en valeur ce manque de force extraordinaire.

Flash possède une vitesse extraordinaire, mais pas une force surhumaine

Dans Nightwing #90, Wally West se précipite à Blüdhaven, une ville similaire à Gotham City où règnent la violence et le crime, pour sauver son meilleur ami Dick Grayson, alias Nightwing. Ce dernier est responsable de protéger Blüdhaven des pires criminels. L’un d’entre eux, Blockbuster, est déterminé à éliminer Nightwing qui l’empêche de mener ses opérations criminelles. Il engage alors La Agente Fúnebre pour assassiner Dick Grayson.

La Agente Fúnebre a donc fait exploser l’immeuble où Nightwing réside en pleine nuit. En apprenant la nouvelle, Flash s’est immédiatement rendu sur place pour essayer de le retrouver. Wally West craignait que son meilleur ami ait été tué dans les explosions. Il cherche les décombres le plus rapidement possible. En fait, Nightwing y avait échappé après avoir été prévenu par sa demi-sœur Melinda.

Dans le comics, Flash souffre de multiples blessures aux mains à cause de sa recherche effrénée dans l’immeuble effondré. Il se brise les doigts à plusieurs reprises. Bien évidemment, il guérit tout aussi rapidement sans avoir de complication. Néanmoins, cela prouve que Flash n’est pas invincible. Même s’il possède la Speed Force, ce pouvoir peut aussi causer des blessures graves en l’absence d’une force surhumaine. Flash est donc un super-héros relativement vulnérable par rapport aux autres super-héros de l’univers DC Comics.

Source : Screen Rant