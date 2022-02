DC Comics dévoile ses trailers pour le Super Bowl 2022

Ce n’est pas moins de 13 personnages qui apparaissent au sein de cette nouvelle bande-annonce, The World Needs Heroes. Les quatre films promus à l’occasion viendront pour trois d’entre eux faire se croiser les personnages de l’univers DC, et un s’attachera au développement indépendant d’un seul super héros.

Ainsi préparés par cette pré-bande-annonce, nous devons nous attendre avec joie à voir les trailers attitrées de ces quatre nouvelles superproductions faire leurs apparitions durant le SuperBowl. Le Covid ne semble plus faire barrière aux sorties en salle, faisant de cette année, la plus prisée de tous les SuperBowl par les Studios en termes d’annonce. Voici cette bande-annonce/ teaser et les quatre films mis en avant en son sein.

La bande-annonce : The World Needs Heroes

The Batman 2022

L’exception sera donc The Batman 2022 qui viendra développer une histoire indépendante du reste de l’univers de DC. L’opus de trois heures réalisé et co-écrit par Matt Reeves verra Robert Pattinson enfiler le costume pour la première fois. Le film, en plus de faire réapparaitre des personnages comme Catwoman et le Pingouin, nous présentera le chevalier noir confronté au risque de voir son identité révélée au public. The Batman sortira en salle le 4 mars.

Black Adam

Ce long métrage est consacré à Black Adam, l’ennemi de Shazam et le plus puissant des personnages de DC Comics. Le film dépeindra le personnage joué par Dwayne Johnson comme un antihéros. Tout au long de Black Adam, les héros de l’âge d’or serviront de rivaux au méchant. DCEU explorera ici l’histoire de certains des membres originaux, notamment Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher. La sortie est planifiée pour le 29 juillet.

The Flash

Le film Flash sera basé sur le scénario de bande dessinée populaire « Flashpoint », et présentera Barry Allen/The Flash (Ezra Miller) changer la réalité de l’univers DC en modifiant un événement clé du passé. Le film sortira sur grand écran le 4 novembre de cette année.

The Aquaman 2

Jason Momoa a accepté de renfiler le costume au plus grand bonheur de ses fans. Et il n’a pas hésité à donner de sa personne, se blessant même gravement durant le tournage. Le synopsis nous dit : « Lorsqu’une ancienne puissance est libérée, Aquaman doit forger une alliance difficile avec un allié improbable pour protéger l’Atlantide et le monde d’une dévastation irréversible. » Le film ne sortira qu’en fin d’année, le 16 décembre.

