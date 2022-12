Foot : Le ballon à la pointe de la technologie, développé par la FIFA, est le grand vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar

Alors que les Bleus joueront dimanche leur deuxième finale de coupe du monde consécutive, peu importe le résultat, on connaît déjà le vainqueur de cette 22ème édition. Le ballon ultra technologique de la FIFA semble, en effet, avoir révolutionné d’une certaine manière la compétition au Qatar et le football professionnel.

Il est loin le temps où on jouait au foot avec un ballon en cuir cousu. Depuis un mois, au Qatar, les meilleurs joueurs du monde se disputent un ballon d’un nouveau genre. Ultramoderne et bourré de technologies, le ballon rond semble avoir particulièrement convaincu, fans, joueurs et arbitres, tout au long de la compétition. En effet, pourvu de différents capteurs, le ballon a permis d’améliorer grandement certaines décisions d’arbitrage.

Son atout majeur est son capteur géospatial qui transmet, durant toute la partie, la position exacte sur le terrain de la balle. Transmises à la salle de contrôle VAR (l’assistance virtuelle à l’arbitrage), les coordonnées géographiques sont couplées avec les informations envoyées par d’autres capteurs (notamment celui permettant de calculer le moment exact où la balle est frappée par un joueur). Elles permettent ainsi d’aider les arbitres à déterminer quelques fautes bien spécifiques. Certains buts ont, par exemple été refusés à cause d’une position de hors-jeu repérée à quelques millimètres près.

La technologie contrôlera-t-elle le sport de demain ?

A en croire ce nouveau contrôle semi-automatisé des hors-jeu, la révolution est effectivement en marche. En plus des capteurs multiples utilisés dans le ballon de la coupe du monde (très technologie) au Qatar, ce sont également 12 caméras ultraprécises qui scrutent, depuis les toits de chaque stade, les mouvements précis des 22 joueurs présents sur le terrain. 29 parties du corps de chaque joueur sont ainsi captées 50 fois par seconde pour délimiter leur position ainsi que leur attitude.

Et cette nouvelle ère ne s’arrête pas au football. En effet, depuis plusieurs années, ce sont des systèmes automatisés qui se substituent, dans certaines rencontres de tennis, aux juges de ligne lorsqu’un doute persiste. Le Hawk Eye (œil de lynx en français) est utilisé dans ce sport depuis 2006. La fédération française de football l’utilise également depuis 2016 pour surveiller, avec une plus grande précision, les lignes de but.

