Qui va gagner la Coupe du monde ? La réponse de ce supercalculateur va vous déplaire

Nous sommes entrés dans le dernier carré de la Coupe du monde 2022. France, Maroc, Croatie et Argentine prétendent chacun au sacre final. Mais qui va soulever le trophée ? Le supercalcutateur FiveThirtyEight penche légèrement pour Messi et consorts.

La Coupe du monde va bientôt être soulevée mais par qui ? © FIFA

La Coupe du monde 2022 a été riche en surprises. Plusieurs équipes inattendues ont réussi à se frayer un chemin jusqu’à la phase finale. On pense notamment au Japon, au Sénégal mais surtout au Maroc qui est parvenu à se hisser jusqu’au dernier carré après avoir éliminé de gros poissons. Les Lions de l’Atlas affronteront les Bleus en demi-finale, tandis que l’Argentine sera opposé à la Croatie ce mardi soir. Mais qui va soulever le trophée tant convoité ?

Au fil de la compétition, le site FiveThirtyEight met à jour son tableau qui recense les probabilités de victoire finale pour les équipes encore en jeu. Des pourcentages qui sont calculés en fonction des résultats récents et d’une myriade de statistiques dont vous pouvez trouver le détail ici. À ce petit jeu, c’est l’Argentine qui est la mieux placée, obtenant une probabilité de sacre de 37 %. La France de Mbappé la talonne de près (35 % de chances). Suivent ensuite la Croatie (16 %) et le Maroc (13 %).

Au jeu des prévisions, l’Argentine et la France se tirent la bourre

Ces résultats peuvent donner des idées aux adeptes des paris sportifs. Mais aussi consciencieux soient-ils, les calculs réalisés par l’algorithme ont évidemment leurs limites. Le football est justement l’un des sports les plus imprévisibles. Tout est possible sur un match, le Petit Poucet pouvant tout à fait vaincre le gros.

Il y a quelques mois, Opta avait également révélé sa simulation pour la Coupe du monde à grand renfort de statistiques. Et ce sont nos Bleus adorés qui avaient le plus de chances de gagner la trophée, suivis par le Brésil et l’Espagne. L’équipe de France est bel et bien toujours en lice pour décrocher une seconde étoile sur le maillot. Il faudra avant cela déjouer le piège marocain, ce qui s’annonce ardu : les coéquipiers d’Amrabat et de Ziyech ne nous feront aucun cadeau !

