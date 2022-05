For All Mankind : la bande-annonce de la saison 3 s’envole vers Mars

Direction Mars pour la bande-annonce de la saison 3 de la série For All Mankind diffusée sur Apple TV+. Elle sera disponible à partir du 10 juin 2022 sur la plateforme de streaming.

Apple TV a partagé la bande-annonce de la saison 3 de sa série For All Mankind. Elle est attendue pour le 10 juin 2022 sur la plateforme de streaming. For All Mankind est une série uchronique de science-fiction. Lancée en même temps que le service Apple TV+ en novembre 2019, For All Mankind figure encore parmi les séries les plus populaires de la plateforme.

Saison 3 de For All Mankind – Crédit : Apple TV

Dans cette uchronie, l’Union soviétique a posé le pied sur la Lune avant les États-Unis. Le monde entier poursuit la conquête spatiale, en essayant d’aller toujours le plus loin possible. Comme Apple TV l’a décrit, « la nouvelle saison de la série de réalité alternative emmène les téléspectateurs dans une nouvelle décennie au début des années 90 avec une course vers une nouvelle frontière planétaire : Mars ».

La conquête de Mars au cœur de la nouvelle saison de For All Mankind sur Apple TV+

La première saison était l’arrivée d’un cosmonaute russe sur la Lune. La deuxième saison se déroulait une décennie plus tard en 1983. C’était alors l’apogée de la guerre froide entre les États-Unis et l’URSS. Les deux puissances mondiales convoitaient les ressources de la Lune. La troisième saison se déroulera quant à elle dans les années 1990. La course à l’espace s’intensifie avec la conquête de Mars. Le scénario fait évidemment penser à SpaceX qui veut envoyer l’humanité sur Mars avant la fin de la décennie.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, le voyage vers Mars et la colonisation de la planète rouge ne s’annoncent pas aussi faciles que prévu. La prochaine saison de For All Mankind promet des scènes intenses en apesanteur dans l’espace et sur la surface aride de Mars.

D’ailleurs, le casting est de retour pour la saison 3 de For All Mankind avec Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Cora Peña et Wrenn Schmidt. Un nouveau personnage du nom de Dev Ayesa, un visionnaire charismatique, sera joué par l’acteur Edi Gathegi.

Enfin, le premier épisode de la saison 3 de For All Mankind sera diffusé le 10 juin sur Apple TV+. Un nouvel épisode sera ajouté tous les vendredis. La troisième saison est composée de 10 épisodes au total.

Source : MacRumors