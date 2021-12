Forza Horizon 5 : un joueur banni 8 000 ans pour avoir personnalisé sa voiture avec Kim Jong-un

Sorti le 9 novembre dernier sur PC et Xbox, Forza Horizon 5 est le cinquième opus de ka franchise de course automobile en monde ouvert. Le jeu a conservé le système de livrées des franchises Forza Horizon et Forza Motorsport. Cela signifie que les joueurs bénéficient d’une personnalisation très poussée des voitures dans le jeu. Ils peuvent choisir parmi un large éventail de couleurs et de formes pour rendre leur voiture unique.

La livrée qui a banni le joueur pendant 8 000 ans sur Forza Horizon 5 – Crédit : u/AllThingsRacing / Reddit

Néanmoins, il semblerait bien que les livrées de Forza Horizon 5 soient particulièrement surveillées. En effet, un joueur a été banni pendant 8 000 ans à cause d’une livrée qu’il a lui-même réalisée. Il a notamment mis le portrait de Kim Jong-un, le logo de KFC, l’hashtag « Send Nukes » et le logo « Nuke Balance » au lieu de New Balance.

Le joueur n’a pas reçu d’avertissement avant d’être banni de Forza Horizon 5

Un ami du joueur banni a posté plus d’informations sur Reddit. Selon lui, « il n’a jamais reçu d’avertissement avant ce bannissement. Il s’agit de son tout premier bannissement en jeu. Il n’a jamais été banni avant celui-ci ». L’utilisateur Reddit a aussi ajouté que ce n’est pas Playground Games qui l’a banni, mais Turn 10 Studios qui est une filiale de Microsoft Studios.

Les photos de la livrée problématique ont aussi été partagées dans le tweet ci-dessous. Nous ne savons pas exactement quel élément de la livrée a poussé Turn 10 Studios à bannir le joueur. Il s’agit peut-être du portrait du dictateur nord-coréen ou de l’hashtag qui pourrait être considéré comme incitation à la violence. Turn 10 Studios ne l’a pas précisé.

e o cara que foi banido do Forza Horizon 5 por fazer vinis pros carros com o Kim Jong-un



o maluco tomou ban até 31 de dezembro de 9999 pqp pic.twitter.com/yE5KG2ZdiG — igor (@gaahogi) December 1, 2021

Quoi qu’il en soit, la sanction est particulièrement lourde pour un joueur qui n’a jamais reçu d’avertissement (si les propos de son ami sont véridiques). Enfin, ce ban est un avertissement pour tous les autres joueurs à ne pas créer de livrées avec du contenu sensible qui peut être offensant pour certains.

