Freebox Delta, Révolution, mini 4K, One, Crystal : nouvelles fonctions pour toutes les box Free

Si Free a dévoilé ce matin sa nouvelle Freebox Pop, il n’en oublie pas pour autant son parc déjà installé. On apprend donc une réorganisation du catalogue avec la disparition de la Freebox One après 18 mois de vie, mais aussi de la fidèle Freebox Crystal, longtemps associée aux ventes privées à bas coût.

La Freebox Pop vient donc s’intercaler entre la Delta et la Révolution. La mini 4K demeure également. Cependant, qu’elles ne soient plus commercialisées ou non, toutes les Freebox actuelles recevront des mises à jour prochainement afin d’améliorer encore leurs services avec quelques nouveautés introduites par la Freebox Pop.

Freebox Delta : les nouvelles fonctions de 2020

Commençons par la Freebox Delta qui va ainsi gagner en débit montant, celui-ci passant à 700 Mbits, sans surcoût. Son boîtier Server bénéficiera également d’une nouvelle norme de sécurité Wi-Fi, le WPA3, à l’instar des Freebox Révolution, One et mini 4K. En outre, un répéteur Wi-Fi Pop, lancé avec la Pop, est ajouté gratuitement au pack de la Freebox Delta. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent en faire la demande depuis leur interface de gestion. Il ne leur en coûtera que les frais d’envoi, soit 10 €.

Freebox Delta – Crédit : Free

Le boîtier Player Devialet évolue également avec l’ajout de la Ligue 1 Uber Eats, ou tout du moins d’extraits des 300 matchs de l’année. Cela se matérialisera par l’incrustation sur la TV des actions emblématiques du match en cours en quasi direct. Les Freebox One, Révolution, mini 4K et même la Crystal seront servies de la même manière sur ce point. La fonction sera activée le 22 août prochain sur toutes ces box.

Free pousse aussi son option d’enregistrement en ligne. Contre 4,99 €/mois, les possesseurs de Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K auront accès à 100 heures d’enregistrement de leurs programmes TV. Ils seront stockés en ligne et Free prévient qu’en cas de dépassement du package, il faudra s’acquitter de 0,02 € par heure enregistrée en sus. À voir dans les réglages des box concernées s’il sera possible de bloquer le compteur à 100 heures maximum pour éviter toute surfacturation.

Dernier ajout sur la Freebox Delta, son Player Devialet proposera prochainement une compatibilité Dolby Atmos.

Les Freebox Révolution, mini 4K et One évoluent avec la Pop

Freebox Révolution – Crédit : Free

Les Freebox Révolution, mini 4K et One disposeront également de quelques nouvelles fioritures, à commencer par une mise à jour logicielle de leur Wi-Fi. Celle-ci est censée optimiser le débit, la portée et la stabilité du réseau domestique. Une excellente nouvelle pour cette connectivité qui avait tendance à manquer de fiabilité et de performance. La norme WPA3 fait aussi son entrée sur ces box. En revanche, pas de répéteur Pop intégré pour ces offres vieillissantes (si l’on excepte la One). Il sera cependant disponible en option contre 29,99 € et 10 € de frais d’envoi à moins de passer en boutique.

Comme dit précédemment, ces trois Freebox disposeront également des extraits de Ligue 1 ainsi que de l’enregistrement en ligne de 100 heures de programmes.

La Freebox Crystal disparaît, mais pas sans une dernière mise à jour

Enfin, la bonne vieille Freebox Crystal n’est pas en reste. Cette V5 renommée a déjà 7 ans, mais demeure bien installée notamment grâce aux ventes à prix cassé organisé par Free sur Veepee (anciennement Ventes-Privées). Pour les abonnés disposant de cette box, Free ajoutera dès le 22 août les extraits de la Ligue 1, mais aussi le Multi-TV Player pour enregistrer ses contenus en ligne. 100 heures seront disponibles, comme sur les autres offres.