Freebox pop : Free dévoile enfin la Freebox v8 sous Android TV, ainsi qu’une offre mobile 4G illimitée

Crédit : Free

Comme ses concurrents, Free propose à ses clients plusieurs modèles de box Internet, de la Freebox Crystal en entrée de gamme aux Freebox One et Freebox Delta en haut de gamme. Entre ces deux extrémités, on trouve la Freebox Revolution et la Freebox mini 4K. Cette dernière, lancée en 2015, commence à accuser son âge même si ses caractéristiques restent encore honorables en 2020.

Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box Internet ?

Crédit : Free

Mais pour Free et @mamieducantal, il était temps de lui trouver une remplaçante, et quoi de plus logique qu’une box Android TV pour succéder à une autre box Android TV ? Avec quelques mois de retard sur le planning initial, pandémie de COVID-19 oblige, le fournisseur d’accès à Internet vient donc d’officialiser sa Freebox V8, ou Freebox « pop », à l’occasion d’une keynote dont il a le secret.

Un design compact tout en rondeur

Free nous a habitué à des designs toujours originaux, et cette Freebox pop ne déroge pas à la règle. Ainsi, que ce soit le server, le player ou même le répéteur WiFi (nous y reviendrons) de cette offre, tous les appareils reprennent le même design tout en rondeur.

Crédit : Galaxie Media

Compacts (le player tient dans une poche) et légers, ils ont été pensés et conçus comme « éco-responsables », avec une durée de vie estimée à 10 ans et une consommation réduite de 40% par rapport aux Freebox Revolution et Mini 4K, malgré une puissance multipliée par 5. Les faibles dimensions de cette Freebox pop permettent également d’optimiser la chaine logistique et de réduire la taille des emballages en carton kraft.

Jusqu’à 5 Gbps, un répéteur WiFi offert, mais du WiFi 5 seulement

Si le design de cette nouvelle Freebox pop était resté jusqu’à ce jour secret, Free n’a toutefois pas pu empêcher quelques infos techniques de nous parvenir en amont de cette présentation. En effet, un listing sur le site de Netflix affiché il y a quelques jours nous avait appris le nom de cette Freebox POP, ainsi que le support par cette dernière du Dolby Atmos, du son surround 5.1 et de la 4K Ultra HD.

Ces caractéristiques sont aujourd’hui confirmées, mais on apprend également que cette Freebox pop supporte la TNT DVB-T2, les Dolby Surround et Dolby Vision ou encore la HDR. Elle est compatible WiFi 5 et Bluetooth 5.0 LE, possède un port Ethernet Gigabit et embarque 2 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 16 Go. Des ports microSD et des connecteurs HDMI 2.1, S/PDIF et USB 3 complètent l’ensemble.

Crédit : Free

Du côté du server, nous avons droit à une compatibilité ADSL2+, VDSL2 et bien entendu Fibre. Free indique d’ailleurs que la Freebox pop propose des débits pouvant atteindre 5 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en upload. L’opérateur a toutefois choisi de ne pas implémenter de WiFi 6, se limitant au WiFi AC 2100 (WiFi 5 / 802.11ac) bi-band (2,4 GHz et 5 GHz) avec support du WPA3. Pêle-mêle, on trouve également 3 ports Ethernet (deux Gigabit et un en 2,5 Gbps), les indispensables connecteurs Fibre SFP et RJ11 (pour la partie DSL), un port d’alimentation standard USB-C, un connecteur RJ11 pour la téléphonie ainsi qu’un port USB 3 permettant d’ajouter un disque dur externe.

Conscient que les performances en WiFi sont souvent aléatoires, Free offre avec sa Freebox pop un répéteur WiFi permettant d’étendre à volonté son réseau. Celui-ci reprend bien entendu le design des server et player. Il est compatible WiFi 5 (2,4 GHz et 5 GHz), possède un port Ethernet 1 Gbps (WAN/LAN) et tout comme les deux autres appareils, possède un port d’alimentation standard USB Type-C. L’opérateur ajoute que ce répéteur, conçu en interne, est équivalent à ceux sur le marché affichés à un tarif d’environ 150 euros. Il est bien entendu possible d’acquérir des répéteurs supplémentaires afin d’étendre encore plus son réseau WiFi grâce à la technologie Mesh. L’installation serait très simple puisque le répéteur, équipé d’une LED permettant d’optimiser son positionnement, détecte automatiquement la Freebox et étend alors de lui-même le réseau WiFi, en gardant le même SSID.

Crédit : Free

Les composants à l’intérieur de cette Freebox pop avaient eux aussi fuité, il y a quelques mois. On apprenait alors que la future Freebox embarquerait un processeur Amlogic S905X2 (un SoC regroupant un CPU quad-core Cortex-A53 et un GPU Mali-G31 MP2), que l’on trouve déjà dans d’autres box tournant sous Android TV. Sans surprise et tout comme la Freebox Mini 4K, la Freebox pop fonctionne donc sous Android TV, lui permettant d’accéder à toutes les applications compatibles sur le Play Store.

Elle intègre également un chromecast afin de diffuser simplement du contenu à partir de son ordinateur ou de son smartphone. Bien entendu, une télécommande ergonomique est livrée avec le player, celle-ci permettant d’accéder directement à ses applications et contenus préférés.

Crédit : Galaxie Media

Placée entre la Freebox Delta et la Freebox Crystal au catalogue du fournisseur d’accès, la Freebox POP devrait permettre à Free de continuer à gagner des abonnés, malgré un petit coup de mou en début d’année dernière. Avec un abonnement mensuel abordable (39,99 euros par mois, avec une promotion à 29,99 euros par mois pendant un an pour les nouveaux abonnés), sans engagement, une offre Free Mobile 4G illimitée associée et des caractéristiques globalement intéressantes (à quelques petits défauts près, comme l’absence de WiFi 6), la Freebox pop est bien partie pour relever ce défi.