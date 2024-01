Freebox Ultra vs Freebox Delta : quelles sont les différences ?

La Freebox Ultra est officielle. Après des mois d’attente, Xavier Niel a enfin levé le voile sur sa nouvelle Box lors de la conférence Free du 30 janvier 2024. Qu’il s’agisse du design, des fonctionnalités, des performances, ou encore des services inclus, la remplaçante de la Freebox Delta est drastiquement différente.

Free a annoncé que plus de 35 millions de foyers français, éligibles à cette technologie sur le territoire, vont pouvoir en bénéficier. Vous vous demandez quelles sont les nouveautés de la Freebox Ultra par rapport à la Freebox Delta ? On vous détaille tout dans ce guide.

⚡ Des débits montants exceptionnels : c’est du jamais vu

La nouvelle Freebox V9 propose jusqu’à 8 Gbit/s en débit montant, soit une hausse considérable par rapport à la Freebox Delta, qui offre quant à elle jusqu’à 700 Mbit/s. En effet, l’upload est désormais huit fois plus rapide que le meilleur débit montant du marché. Free n’avait pas menti en nous promettant du jamais vu !

Pour rappel, le débit montant (upload) désigne la vitesse à laquelle un fichier peut être envoyé sur Internet, contrairement au débit descendant (download), qui fait quant à lui référence à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir télécharger un fichier sur votre ordinateur.

Ainsi, avec de tels débits, les transferts de fichiers vers Internet et les envois de mails iront beaucoup plus vite qu’auparavant. Cela devrait également améliorer significativement la stabilité de la connexion en visioconférence. En pratique, les débits montants ont toujours été inférieurs aux débits descendants. Free semble vouloir une nouvelle fois casser les codes en proposant une vitesse égale pour les deux types de débits.

Pour le reste, aucune amélioration n’est à déclarer concernant les débits descendants, puisque la nouvelle box offre toujours jusqu’à 8 Go de débit descendant, comme sur l’ancienne Freebox Delta. Ce qui est déjà excellent. Rappelons que ces débits sont toutefois théoriques.

💻 L’arrivée du Wi-Fi 7 : des connexions encore plus stables sur toujours plus d’appareils à la fois

Autre nouveauté de taille, la Box profite désormais du Wi-Fi 7, qui offre des débits jusqu’à cinq fois plus performants que le Wi-Fi 6 de la précédente génération de Freebox. En effet, le Wi-Fi 7 peut atteindre des débits théoriques allant jusqu’à 46 Gbit/s, contre 11 Gbit/s pour le Wi-Fi 6E de la Freebox Delta. De surcroît, il peut atteindre jusqu’à 6 Gbit/s sur plusieurs appareils à la fois. En attendant la riposte de ses concurrents, Free est pour le moment le seul opérateur à proposer une box avec du Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 © DR

Pour ce faire, la dernière Freebox utilise un Wi-Fi quad-band 6 GHz, qui en plus d’offrir des vitesses plus rapides, propose une meilleure stabilité, moins de latence et laisse la possibilité de connecter jusqu’à 100 appareils en simultané. Le routeur Internet bénéficie également d’une plus grande portée de signal (10 à 15 mètres en plus).

Free met également en avant le mode éco Wi-Fi de sa Box, qui permet de désactiver les bandes de fréquences inutilisées, afin d’économiser de l’énergie. La Freebox dispose également d’un mode veille totale qui promet jusqu’à 95 % d’économie. En outre, la nouvelle Box est peu énergivore puisqu’elle affiche une consommation électrique équivalente à celle de la Freebox Pop, soit 9,9 W.

🛜 Un répéteur Wi-Fi 7 et le Pocket Wi-Fi

À l’instar de la Freebox Delta, qui propose un répéteur Wi-Fi Pop, la Freebox Ultra est accompagnée d’un nouveau répéteur Wi-Fi 7. Ce dernier, qui est inclus sur demande, profite de la technologie Mesh, qui lui permet de sélectionner la meilleure bande de fréquence de votre Wi-Fi, afin de vous faire profiter d’une connexion optimale. Comme pour la génération précédente, le répéteur s’installe automatiquement une fois branché. Il est possible de profiter de jusqu’à quatre répéteurs Wi-Fi.

De plus, les abonnés profiteront désormais du Pocket Wi-Fi, un routeur mobile 4G, qui permet de profiter de débits décents et de 200 Go de data en attendant d’être raccordé à la fibre. Le point positif est qu’il sera possible de conserver ce boîtier pendant toute la durée de votre abonnement. Ce dernier servira ainsi de routeur Wi-Fi d’urgence en cas de panne éventuelle. De plus, il est également possible de l’emporter en vacances pour profiter d’une connexion d’appoint optimale, puisque le galet 4G inclut 50 Go d’Internet par mois.

© Tom’s Guide

🆚 Comparatif des caractéristiques techniques entre la Freebox Ultra et la Freebox Delta

Afin de vous permettre de comparer facilement les différences entre la Freebox Ultra et la Freebox Delta, nous avons réuni leurs spécificités dans le tableau comparatif suivant.

Freebox Ultra Essentiel Freebox Delta Dimensions 11,9 x 23 x 6,5 cm 25,5 x 24,5 x 6 cm Débits Fibre

Débit ↓ jusqu’à 8 Gbit/s

Débit ↑ jusqu’à 8 Gbit/s Fibre

Débit ↓ jusqu’à 8 Gbit/s

Débit ↑ jusqu’à 700 Mbit/s

xDSL+4G /ADSL2+/VDSL2 Processeur Qualcomm Network Pro 820 Qualcomm Snapdragon 835 Norme Wi-Fi Wi-Fi 7 Quad-band Wi-Fi 6E Tri-band Autres matériels Répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande

Pocket Wi-Fi inclus sur demande Répéteur Wi-Fi 6 inclus sur demande TV 4K HDR – Dolby Atmos – Dolby Vision

230 chaînes ou de 280 chaînes TV (dont 50 chaînes TV by Canal, Canal+ Live et Universal+) + OQEE Ciné + Replay

Netflix + Prime Video + Disney+ 4K HDR – Dolby Atmos – Dolby Vision

270 chaînes TV (dont 50 chaînes TV by Canal) + OQEE Ciné + Replay + Netflix + Prime Video + Disney+ (3 mois offerts) Autres services inclus Cafeyn

Amazon Prime

Free Ligue 1

(Services non inclus dans l’offre Essentiel) Cafeyn

Amazon Prime

Free Ligue 1 Téléphonie Illimité vers fixes de + de 110 destinations

Illimité vers mobiles France, DOM et Europe Illimité vers fixes de + de 110 destinations

Illimité vers mobiles France et DOM Stockage 320 heures d’enregistrement + emplacement disque NVMe 100 heures d’enregistrement + 1 To en option Assistant Google Assistant Google Prix 39,99 € pendant un an, puis 49 € par an (Essentiel) ou 49,99 € pendant un an, puis 59,99 € par mois (avec + de TV) 39,99 € pendant un an, puis 49,99 € par mois Engagement Aucun Aucun

😀 Une offre encore plus généreuse

Si vous optez pour l’offre Freebox Ultra, vous profitez de plus de 280 chaînes TV avec OQEE by Free, ainsi que d’un véritable armada de services de streaming à un prix avantageux : Netflix, Prime Video, Disney+, Universal+. Précisons toutefois qu’il s’agit des offres standards avec pub (Netflix et Disney). Les 50 chaînes de TV by Canal et Canal + Live sont également incluses en exclusivité. Les abonnés profitent par ailleurs des avantages d’Amazon Prime, ainsi que d’un abonnement à Cafeyn. Le service de vidéo à la demande OQEE Ciné est bien évidemment toujours disponible, ainsi que Free Ligue 1.

L’offre de base (Essentiel) inclut quant à elle uniquement Free Ligue 1, et OQEE Ciné, ainsi que 230 chaînes de TV tout de même.

Free met également à la disposition de ses abonnés trois applications mobiles :

Freebox Connect : qui permet aux abonnés de configurer leurs équipements facilement

: qui permet aux abonnés de configurer leurs équipements facilement Freebox Files : pour accéder aux fichiers contenus (photos, vidéos, musiques) sur le disque dur SSD que les abonnés peuvent installer sur leur Freebox Ultra.

: pour accéder aux fichiers contenus (photos, vidéos, musiques) sur le disque dur SSD que les abonnés peuvent installer sur leur Freebox Ultra. Espace Abonné : pour gérer facilement leur offre et leur abonnement.

La Freebox Ultra propose par ailleurs désormais 320 heures d’enregistrement, contre 100 heures sur la Freebox Delta. On retrouve toujours les appels vers les fixes de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles de France, d’Europe et des DOM.

À titre de comparaison, la précédente offre Delta proposait 270 chaînes TV, ainsi que Netflix, Prime Video, TV by Canal et Disney+ (inclus pendant 3 mois, puis 8,99 € par mois). Les abonnements Free Ligue 1, Amazon Prime et Cafeyn étaient également inclus. De plus, l’offre Delta incluait les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, ainsi que vers les mobiles de France et des DOM, mais pas d’Europe.

👍 Un nouveau design plus compact

Pour sa nouvelle Box Ultra, Free abandonne le format triangulaire de la V8 et opte pour un design de forme ovale, résolument plus compacte que la box précédente, puisqu’il affiche des dimensions de 11,9 x 23 x 6,5 cm. Le Server conserve toutefois la couleur blanche. La Freebox V9 propose un design épuré, avec un petit écran et un D-pad pour switcher entre les différentes informations, dont le QR code, qui permet de se connecter très facilement au Wi-Fi de la Box. D’autre part, la dernière box bénéficie d’une éco-conception, puisqu’elle est conçue pour durer plus de 10 ans.

La Freebox Ultra (V9) ©Tom’s Guide

En termes de connectique, le Server Ultra accueille quatre ports Ethernet 2.5 G, ainsi que deux ports SFP, dont un pour la fibre et un port 10G pour le réseau local. La nouvelle Box embarque également un port USB 3.0, et dispose d’un emplacement M2. pour disque SSD NVMe.

La Freebox Delta (V8) affiche quant à elle un design épuré, signé Jasper Morrison. Le boîtier mesure 25,5 x 24,5 x 6 cm et dispose d’un affichage LED qui propose l’heure et des flèches tactiles pour obtenir d’autres informations. La Box inclut deux ports Ethernet, une entrée S/PDIF, un port USB 3.0 et deux ports USB-C 3.0.

La Freebox Delta (V8)

💰 Deux offres avec plus ou moins de services

Free propose sa nouvelle box Internet avec deux abonnements. Dans un premier temps, la plus abordable, est l’offre Freebox Ultra Essentiel, proposée à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 €, sans engagement. Cette dernière est proposée au même prix que l’offre Freebox Delta. Elle inclut 230 chaînes TV via le service OQEE by Free, ainsi que Free Ligue 1, et le service de vidéo à la demande OQEE Ciné.

Freebox Ultra Essentiel

Free propose également une offre à 49,99 € par mois pendant un an, qui passe ensuite à 59,99 € par mois. Cette deuxième formule, toujours sans engagement, inclut pour seulement 10 euros supplémentaires, plus de 280 chaînes de TV, ainsi qu’un abonnement aux meilleures plateformes de streaming : Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Universal+. La chaîne Canal + Live est également incluse, au même titre que les 50 chaînes TV by Canal. On retrouve par ailleurs le service OQEE Ciné, et Free Ligue 1. Amazon Prime et Cafeyn sont également de la partie. De quoi vous permettre de réaliser de belles économies en perspective.

Il est également possible d’acheter en option le boîtier Apple TV 4K (128 Go) pour 2,99 € par mois

pendant 48 mois. Les abonnés à la Freebox Ultra peuvent par ailleurs profiter d’un forfait mobile 5G illimité à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois.

🏆 Verdict : l’offre Ultra est-elle est mieux que l’offre Delta ?

Avec sa nouvelle offre Freebox Ultra, Free propose un nouveau routeur plus compact et résolument plus performant sur bien des aspects. En effet, le Server Ultra dispose du Wi-Fi 7, qui propose une connexion encore plus fiable et stable que le Wi-Fi 6E de la Freebox Delta. Il est également possible de connecter jusqu’à 100 appareils à la fois sur le réseau, sans latence. Un répéteur Wi-Fi est toujours inclus sur demande, pour étendre le signal dans tout votre domicile au besoin.

D’autre part, la V9 propose désormais des débits montants théoriques maximum de 8 Gbit/s, contre 700 Mbit/s auparavant. Ce qui est tout bonnement inédit. Dans la pratique, de tels débits offrent des transferts vers le net (upload) toujours plus rapides, et permettent également d’améliorer drastiquement la qualité des appels en visio. Free fournit également un petit routeur de poche 4G afin de permettre à ses abonnés de profiter d’Internet sans délai avant l’installation, et même après en cas de panne ou en mobilité.

Enfin, les abonnés ont désormais le choix entre deux offres. L’offre la plus abordable (Essentiel), qui reste au tarif de l’offre Delta, inclut toutefois moins de services. En effet, pour ce prix-là, les abonnés ont accès à 230 chaînes, tandis que les abonnés de l’offre Delta profitaient de 270 chaînes TV, dont la TV by Canal, ainsi que des services de streaming Netflix et Amazon Prime Video. Il faut ainsi payer 10 € de plus par mois pour profiter de 280 chaînes, ainsi que de Netflix, Prime Video, Amazon Prime, Cafeyn, et des chaînes TV by Canal. L’offre s’enrichit par ailleurs de deux nouveaux services : Disney+ et Universal+. Si vous souhaitez souscrire une offre Internet chez Free, c’est tout simplement le meilleur choix, sachant que l’offre Freebox Delta n’est plus disponible.