Frosthaven : quel est ce jeu de plateau qui lève 4 millions de dollars sur Kickstarter en moins de 24 heures ?

Un jeu de plateau qui lève 4 millions de dollars sur Kickstarter en moins de 24 heures (et ça continue de monter), ce n’est pas tous les jours que ça arrive. Mais alors, qu’est-ce que ce jeu appelé Frosthaven et à quoi est dû son succès ?

Crédit : Cephalofair Games

A l’heure où cet article est rédigé, le jeu de plateau entame sa deuxième journée sur Kickstarter et 33 974 contributeurs ont permis de lever 4 928 311 dollars. Et ce chiffre continue d’augmenter chaque minute passée. Il n’y a pas de doute, ce jeu intéresse beaucoup de monde, surtout que l’objectif du Kickstarter était de récolter 500 000 $, pas plus de 4 millions de dollars.

La suite du dungeon crawler ultime

Le jeu de plateau Frosthaven (1 à 4 joueurs) est en fait une campagne indépendante du très célèbre jeu de plateau Gloomhaven sorti en 2017. Ce jeu, nous vous en parlions dans notre sélection des jeux de plateau pour geek. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu de rôle modelé en jeu de plateau. « Tous ceux qui cherchaient le Dungeon Crawler (exploration de donjons) ultime ont pu crier au génie. Ceux qui voulaient s’approcher des sensations d’un Baldur’s Gates sur plateau ou d’une partie de jeu de rôle, ont fait de même. Gloomhaven, c’est avant tout un jeu coopératif de combat tactique mêlé de roleplay dans un monde persistant ».

Les deux jeux ont été créés par Isaac Childres, créateur et patron de Cephalofair Games, qui édite ses jeux. Entre deux, on a eu droit à Forgotten Circles, une petite extension en guise d’amuse-gueule, puis aussi à une adaptation de Gloomhaven en jeu vidéo, disponible depuis le 17 juillet 2019 sur Steam et qui recueille des évaluations très positives.

Mais depuis la seconde campagne Kickstarter de Gloomhaven, tout les passionnés savaient qu’Isaac Childres voyait plus grand, beaucoup plus grand encore et préparait une suite aussi imposante que Gloomhaven. La boîte de ce dernier est énorme et pèse près de 10 kg. Il en sera de même pour Frosthaven qui sera gavé de matériel.

Frosthaven est un standalone de Gloomhaven

Etant standalone, Frosthaven peut être joué sans nécessairement avoir Gloomhaven. Les nouveaux personnages de Frosthaven peuvent être utilisés dans Gloomhaven, et vice-versa. Si vous n’avez pas eu l’occasion de jouer à ce dernier, vous pouvez donc jouer à Frosthaven sans souci. Évidemment, si vous avez les deux, vous ajoutez encore plus de contenu à vos parties.

La boîte très encombrante renferme une carte de campagne, des plateaux à assembler pour les parties, les personnages, les règles, les livres des règles, des puzzles et des scénarios (il y en a plus de 100), les cartes de jeu et encore beaucoup plus ! Vous pouvez consulter la page du Kickstarter pour avoir tous les détails.

Crédit : Cephalofair Games

100 $ la boîte en VO et une traduction française chez Asmodée

En plus de contribuer au Kickstarter, les joueurs ont le choix d’acheter des produits complémentaires pour Gloomhaven et Frosthaven tels que Gloomhaven, l’extension Forgotten Circles, une copie de Gloomhaven sur Steam, des stickers, des pin’s, etc.

Il faut rappeler que vous avez le choix du montant de la contribution que vous voulez apporter à un projet Kickstarter, le montant minimum étant de 1 $. À partir de 100 $, vous recevrez la boîte de Frosthaven. Il y a deux autres paliers à 145 $ et 240 $ vous offrant des produits complémentaires en plus du jeu. La livraison de Frosthaven est prévue pour mars 2021.

L’éditeur français Asmodée s’est occupé en 2019 de la localisation en français de Gloomhaven, avec le concours de la communauté Havrenuit qui a fourni son propre travail de traduction (disponible ici gratuitement). L’éditeur sera aussi aux manettes de la traduction de Frosthaven qui devrait cette fois être réalisée en interne. Ceux qui veulent y jouer en français devront patienter un peu plus, cette version localisée devant sortir six mois plus tard, soit en septembre 2021.

Crédit : Cephalofair Games

Source : Kickstarter