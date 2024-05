OpenAI lève le voile sur GPT-4o, de nombreuses nouveautés CarPlay dans iOS 18, c’est le récap’ de la semaine

Bonne nouvelle, GPT-4o est désormais gratuit pour tous et beaucoup plus rapide que son prédécesseur. Alors que les premières images de Liam Hemsworth dans la saison 4 de The Witcher ont été dévoilées, Marvel fait tout pour découvrir l’identité du leaker de Captain America: Brave New World. De nouvelles fonctions débarquent dans CarPlay avec la mise à jour iOS 18.

Captain America : qui se cache derrière le compte Instagram « CanWeGetSomeToast »

Alors que la sortie de Captain America : Brave New World est prévue pour le 12 février 2025, des images du prochain film ont été publiées sur le compte Instagram « CanWeGetSomeToast ». Torrentfreak a révélé que Marvel avait bien l’intention de découvrir l’identité du leaker. MVL Film Finance vient donc de saisir la justice en Californie afin de contraindre Instagram a révélé l’identité des auteurs de cette nouvelle fuite.

Crédit : Marvel

OpenAI présente GPT-4o et ses nouveautés

OpenAI a dévoilé cette semaine le successeur de GPT-3.5 qui s’accompagne de nombreux nouveaux paramètres. En effet, GPT-4o est un modèle plus rapide et désormais équipé d’un assistant vocal. Bonne nouvelle, OpenAI a décidé de rendre cette nouvelle génération complètement gratuite pour tous.

GPT-4o

Découvrez les premières images de Liam Hemsworth dans la nouvelle saison de The Witcher

On le sait depuis longtemps, Henry Cavill ne reviendra pas dans la saison 4 de The Witcher. En effet, c’est Liam Hemsworth qui prêtera ses traits au sorceleur dans la prochaine saison. Metro et l’agence de photos Splash News viennent de publier les premières images du nouveau Geralt de Riv. Encore un peu de patience, la saison 4 devrait être disponible à partir de l’été 2025.

© Netflix, IMDb

Une RAM de 12 Go LPDDR5X ultra rapide pour la Nintendo Switch 2

Si la Nintendo Switch 2 n’a toujours pas été officialisée, les fuites à son sujet continuent de pleuvoir sur la toile. Cette fois on en apprend un peu plus sur la mémoire vive de la console hybride. Tout pousse à croire que la Switch 2 serait équipée d’une RAM de 12 Go LPDDR5X ultra rapide et permettant à la console d’afficher une excellente qualité d’image.

Nintendo Switch 2 (concept) © DR

Apple annonce les nouvelles fonctionnalités prévues pour CarPlay

Apple semble vouloir simplifier l’expérience des utilisateurs de CarPlay. En effet, le géant de la pomme vient d’annoncer les nouvelles fonctionnalités pour CarPlay, qui seront intégrées dans la prochaine mise à jour iOS 18. Dès l’automne, les automobilistes pourront donc profiter d’un contrôle vocal amélioré, d’une reconnaissance sonore et de filtres de couleur.

Apple CarPlay

Notre test de la semaine

iPad Pro M4 13 pouces : la tablette la plus puissante du marché

Si vous êtes à la recherche d’une tablette puissante et élégante et que votre budget vous le permet, l’iPad Pro M4 13 est fait pour vous. On adore sa nouvelle dalle OLED, son traitement antireflet, son SoC M4 et sa bonne autonomie. Les accessoires ont également été améliorés, mais on regrette qu’ils soient si chers. Le seul petit bémol se situe au niveau du temps de charge.

