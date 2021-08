Galaxy Buds 2 : on connait la fiche technique et le prix des écouteurs sans fil de Samsung

Selon les informations de nos confrères de WinFuture, les Galaxy Buds 2 bénéficieront de quelques fonctionnalités des Galaxy Buds Pro haut de gamme, pour un prix un peu plus abordable.

Galaxy Buds 2 – Crédit : WinFuture

Déjà en juin dernier, nous avions eu l’occasion de voir le design des nouveaux Galaxy Buds de Samsung et leurs nouveaux coloris. Les écouteurs True Wireless de Samsung devraient être compatibles avec la technologie ANC (réduction de bruit active), mais on ne sait pour l’instant pas jusqu’à combien de décibels elle pourra éliminer. Celle-ci se basera sur les informations récoltées par 3 microphones. Pour l’instant, on ne sait pas si les écouteurs proposeront un mode « Transparence », qui vous permettrait de mieux entendre ce qui se passe autour de vous sans les retirer de vos oreilles.

Sans surprise, les écouteurs proposeront « un son puissant, naturel et sans distorsion signé AKG« . Ils fonctionneront avec la norme Bluetooth 5.2, à condition d’utiliser un smartphone compatible. De plus, ils sont certifiés IPX2 pour la résistance aux éclaboussures et à la transpiration. WinFuture note également que les intra-auriculaires de Samsung prendront en charge quelques contrôles tactiles.

Les Galaxy Buds 2 ne seront pas très autonomes

Les Galaxy Buds 2 ne seraient pas des champions de l’autonomie. En effet, ils n’offriraient qu’une autonomie totale de 20 heures avec boîtier si la réduction de bruit est activée. En la désactivant, vous pourrez monter à 29 heures d’autonomie. C’est un peu moins que ce que propose Nothing avec ses Ear (1), puisqu’ils offrent 24 heures d’autonomie avec l’ANC activée et jusqu’à 36 heures sans.

La recharge sera aussi significativement plus lente, puisqu’il faudra 5 minutes pour retrouver une heure d’autonomie. Le boîtier est désormais carré, et non plus rectangulaire comme sur la génération précédente.

Les Galaxy Buds+ avaient été lancés en France à 169 euros, et le prix des Galaxy Buds 2 serait similaire. En effet, les Galaxy Buds 2 coûteront environ 172,90 euros, TVA comprise. Pour rappel, les Galaxy Buds 2 seront dévoilés le 11 août prochain lors d’un événement Galaxy Unpacked. Ils arriveront aux côtés du Galaxy Z Flip 3, du Galaxy Z Fold 3 de deux Galaxy Watch.

Source : WinFuture