Galaxy S24 : voici les toutes premières images officielles, avec coloris et stockage

Samsung s’apprête à lancer sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24. Mais avant leur présentation officielle des images des Galaxy S24+ et S24 Ultra auraient fuité sur le site web d’un partenaire colombien de Samsung. Le site aurait publié ces images par erreur, avant de les retirer rapidement.

Galaxy S24 : les couleurs et le stockage des nouveaux smartphones Samsung se dévoilent en images

Ces images montrent les options de couleur et les variantes de stockage des deux smartphones. Le Galaxy S24 Ultra, le plus haut de gamme de la série, serait disponible en deux couleurs : jaune ambre et noir d’onyx. Il disposerait également d’un espace de stockage de 1 To, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus généreux du marché à ce niveau.

Le Galaxy S24+, quant à lui, aurait droit à quatre couleurs : jaune, noir, gris marbre et violet cobalt. Ces teintes seraient probablement aussi proposées pour le Galaxy S24, le modèle de base de la série, dont les images n’ont pas été divulguées. Le Galaxy S24+ aurait une capacité de stockage de 256 Go, mais il pourrait exister une option de 512 Go pour les utilisateurs les plus gourmands.

Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Ultra

Ces images confirment plus ou moins le design des Galaxy S24 qui avait déjà été révélé par des rendus 3D basés sur des schémas industriels. On y voit un écran bord à bord avec un poinçon central pour la caméra selfie, et un imposant module photo pour l’Ultra. Les smartphones auraient également un cadre en métal, en aluminium pour le S24 et le S24+, et en titane pour le S24 Ultra.

Samsung n’a pas encore confirmé la date de sortie de ses Galaxy S24, mais selon les dernières rumeurs, ils seraient présentés le 18 janvier 2024 lors d’un événement Galaxy Unpacked. Ils seraient ensuite disponibles à la vente entre le 26 et le 30 janvier 2024.

Pour rappel, les Galaxy S24 devraient être équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d’une batterie avec une recharge rapide de 45 W.