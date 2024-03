Samsung Galaxy S24 vs S24+ vs Galaxy S24 Ultra : quel modèle choisir ?

Vous avez du mal à faire un choix entre les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ? Notre comparatif devrait vous aider à y voir plus clair. Découvrez les principales différences entre les trois modèles de la gamme 2024.

Disponibles depuis la fin du mois de janvier, les Galaxy S24 sont à ce jour ce que Samsung a de mieux à offrir. Ces nouveaux smartphones apportent leur lot d’améliorations par rapport à la génération précédente, et préparent en même temps le terrain pour les futurs Galaxy S25.

À l’instar des S23, la gamme 2024 se compose de trois modèles qui diffèrent sur bien des aspects. Ils ont également quelques points en commun, comme des écrans plus lumineux, ou encore l’intégration de Galaxy AI, des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui élargissent le champ des possibilités.

Vous vous demandez quel modèle choisir entre le S24, le S24+ et le S24 Ultra ? Nous avons comparé les caractéristiques de ces trois smartphones dans ce dossier. Design, écran, appareils photo, performances, autonomie, prix : voici toutes les différences.

💰 Prix et disponibilité des S24

Les Samsung Galaxy S24 sont disponibles depuis le 31 janvier 2024. Les derniers smartphones sud-coréen ont été dévoilés à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked du 17 janvier.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Samsung propose ses derniers modèles à des prix plus accessibles que ceux de leurs prédécesseurs. Et ce, malgré les améliorations dont ils profitent. Seule la version 256 Go du modèle Ultra fait figure d’exception en étant proposée plus chère. Voici les tarifs auxquels vous pouvez actuellement vous les procurer :

Galaxy S24

128 Go : 899 € ;

; 256 Go : 959 €.

Galaxy S24+

256 Go : 1 169 € ;

; 512 Go : 1 289 €.

Galaxy S24 Ultra

256 Go : 1 469 € ;

; 512 Go : 1 589 € ;

; 1 To : 1 829 €.

Samsung Galaxy S24 (128 Go) 600€ Voir 712.99€ Voir 713€ Voir 713€ Voir 779€ Voir 849€ Voir 849€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899€ Voir 899.99€ Voir Plus d’offres Samsung Galaxy S24+ (256 Go) 820€ Voir 869.99€ Voir 942€ Voir 942€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 1,078.75€ Voir 1169€ Voir 1169€ Voir 1169€ Voir 1169€ Voir 1169€ Voir 1169€ Voir 1,169.99€ Voir Plus d’offres Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) 1,049.99€ Voir 1,051.57€ Voir 1,060.24€ Voir 1089€ Voir 1,132.92€ Voir 1259€ Voir 1369€ Voir 1369€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1,469.99€ Voir Plus d’offres

À lire aussi : où acheter les Galaxy S24 au meilleur prix ?

🤳 Quelles différences de design entre les Galaxy S24 ?

Les trois smartphones se distinguent en offrant des dimensions différentes. Tandis que le Galaxy S24 Ultra affiche un look rectangulaire, avec ses bords angulaires, les autres modèles optent quant à eux pour des bords plus arrondis. Le Galaxy S24 est le modèle le plus compact de la gamme. Ce dernier se veut relativement fin et offre une prise en main agréable. Le Galaxy S24+ propose des dimensions plus généreuses et conviendra quant à lui davantage aux amateurs de gros smartphones. Toutefois, c’est la déclinaison Ultra qui dispose du gabarit le plus massif.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Dimensions 14,7 x 7,06 x 0,76 cm 15,85 x 7,59 x 0,77 cm 16,23 x 7,9 x 0,86 cm Poids 168 g 196 g 232 g

Le smartphone le plus haut de gamme est également accompagné du fameux stylet S Pen, qui permet de prendre des notes et de dessiner de manière intuitive. On trouve en ce sens un emplacement pour ranger ce dernier sur la tranche inférieure du smartphone.

L’emplacement pour le stylet sur le S24 Ultra © Tom’s Guide

Par ailleurs, les smartphones n’utilisent pas les mêmes matériaux. En effet, tandis que les Galaxy S24 et S24+ disposent d’un châssis en aluminium (Armor Aluminium), le modèle Ultra utilise quant à lui un matériau plus résistant, le titane.

À lire aussi : le titane du S24 Ultra est moins résistant que celui de l’iPhone 15 Pro Max.

Ce dernier profite de surcroît d’une meilleure protection face aux chutes et rayures grâce au verre Gorilla Glass Armor de Corning. En plus d’être actuellement le plus résistant sur le marché, ce verre protecteur contribue à réduire les reflets et donc à offrir une meilleure lisibilité. À contrario, le modèle standard et le modèle Plus utilisent un verre Gorilla Glass Victus 2. Le modèle Ultra dispose par ailleurs d’un score de réparabilité de 9/10 selon la chaîne YouTube PBKreviews.

La différence de taille entre le Galaxy S24 et le S24+ © Tom’s Guide

Autrement, les trois smartphones sont conçus avec des matériaux recyclés. Ils profitent tous par ailleurs d’un indice IP68, qui leur garantit une étanchéité à la poussière et à l’eau. En effet, ils peuvent résister à une immersion jusqu’à 1,50 mètre de profondeur, pendant 30 minutes.

Enfin, chaque modèle se décline en pas moins de sept coloris. Toutes les versions sont disponibles en noir, bleu, vert et orange. Par ailleurs, il est également possible d’opter pour les teintes argent, indigo et crème si vous choisissez les S24/S24+. Le modèle Ultra est quant à lui le seul à pouvoir être choisi en gris, violet ou ambre.

À lire aussi : quel smartphone choisir entre le Galaxy S24 et le Galaxy S23 ?

📱 Quelles différences pour les écrans des Samsung Galaxy S24 ?

La principale différence réside dans la taille des écrans qui est plus ou moins grande en fonction du modèle pour lequel vous optez. En effet, le S24 affiche une diagonale d’écran de 6,2 pouces. Le S24+ propose pour sa part un format de 6,7 pouces. Enfin, le S24 Ultra embarque une dalle de 6,8 pouces et abandonne l’écran incurvé de la génération précédente.

Quoi qu’il en soit, les modèles S24+ et Ultra délivrent la meilleure expérience de visionnage. En effet, en plus d’offrir un écran plus large, et donc un meilleur confort de lecture, les deux smartphones disposent d’une définition d’image en QHD+ (3 120 x 1 440 pixels). Le modèle standard doit quant à lui se contenter d’une définition en FHD+ (2 340 x 1 080 pixels).

Les écrans des trois modèles de la gamme Galaxy S24 © Tom’s Guide

Pour le reste, les derniers fleurons de Samsung sont tous logés à la même enseigne. En effet, les trois modèles profitent de la même technologie d’écran : Dynamic AMOLED 2X. En plus de proposer une superbe qualité d’image, les dalles se veulent on ne peut plus lumineuses. Elles peuvent en effet grimper jusqu’à 2600 nits. Une avancée considérable par rapport aux S23 qui se limitaient à 1750 nits.

De surcroît, les écrans de chaque modèle profitent de la technologie LTPO. Grâce à cette dernière, ils justifient d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Pour rappel, ce dernier s’adapte automatiquement en fonction de vos usages. Ceci dans le but de vous offrir un maximum de fluidité en cas de besoin, ou d’économiser de la batterie le reste du temps.

À lire aussi : quelle protection d’écran choisir pour son Galaxy S24 ? Découvrez notre sélection.

🔎 Le comparatif des caractéristiques techniques entre les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra

Afin de vous permettre de visualiser d’un simple coup d’œil les différences entre les derniers modèles de la firme sud-coréenne, nous avons réuni l’ensemble de leurs caractéristiques dans le tableau comparatif suivant.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Dimensions 14,7 x 7,06 x 0,76 cm 15,85 x 7,59 x 0,77 cm 16,23 x 7,9 x 0,86 cm Poids 168 g 196 g 232 g Écran Dynamic AMOLED 2X LTPO – 6,2″ – FHD+ (2 340 x 1 080 pixels – 416 ppp – 1 à 120 Hz Dynamic AMOLED 2X LTPO – 6,7″ – QHD+ (3 120 x 1 440 pixels – 513 ppp – 1 à 120 Hz Dynamic AMOLED 2X LTPO – 6,8″ – QHD+ (3 120 x 1 440 pixels – 505 ppp – 1 à 120 Hz Processeur Samsung Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Carte graphique Xclipse 940 Xclipse 940 Adreno 750 RAM 8 Go 12 Go 12 Go Système d’exploitation / surcouche Android 14 / OneUI 6.1 Android 14 / OneUI 6.1 Android 14 / OneUI 6.1 Stockage 128 ou 256 Go 256 ou 512 Go 256, 512 Go ou 1 To Appareils photo arrière 50 + 12 + 10 Mpx 50 + 12 + 10 Mpx 200 + 50 + 12 + 10 Mpx Appareil photo avant 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Batterie / puissance de charge 4000 mAh / 25 W 4900 mAh / 45 W 5000 mAh / 45 W Étanchéité IP68 IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Coloris Noir, crème, argent, indigo, bleu, vert, orange Noir, crème, argent, indigo, bleu, vert, orange Noir, gris, violet, ambre, bleu, vert, orange Prix 899 € (128 Go) ou 959 € (256 Go) 1 169 € (256 Go) ou 1 289 € (512 Go) 1 469 € (256 Go) ou 1 589 € (512 Go) ou 1 829 € (1 To)

⚙️ Quelles différences de performances entre les modèles de la gamme S24 ?

Cette année, Samsung a fait le choix de différencier les modèles “standard” de sa gamme du modèle premium qui ne profite pas du même SoC que ses petits frères. Cette distinction ne concerne toutefois que certains marchés, dont l’Europe et quelques pays d’Asie. Ainsi, dans nos contrées, les déclinaisons S24 et S24+ embarquent une puce Exynos 2400, tandis que le redoutable Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 équipe le S24 Ultra. Sans surprise, ce dernier est le modèle le plus performant de la famille S24.

Sa puce mobile, gravée en 4 nm, est accompagnée par un Adreno 750 pour la partie graphique. Il s’agit du modèle ultime pour tous les adeptes de jeux vidéo, qui souhaitent profiter des meilleures performances. Ce dernier est également à même d’exécuter bon nombre d’applications gourmandes sans broncher. À ce propos, il rivalise sans problème avec l’iPhone 15 Pro Max de chez Apple.

Toutefois, et contrairement à ce que l’on aurait pu croire, les autres modèles ne déméritent pas non plus. En effet, leur puce, gravée en 4 nm également, affiche des performances en hausse par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 qui équipait la génération précédente. Dans la pratique, cela leur permet de réaliser les tâches quotidiennes avec une grande fluidité. Côté GPU, le Xclipse 940 assure le job en supportant le ray tracing. Ils sont ainsi en mesure d’exécuter la grande majorité des jeux dans de très bonnes conditions.

À noter également que Samsung a intégré un système de refroidissement plus efficace sur chacun des modèles de la gamme. En effet, la chambre à vapeur est 1,5 fois plus grande que sur les Galaxy S23. Ce qui permet aux smartphones de délivrer un niveau de performances élevé sur la durée. De surcroît, cela permet de maintenir les smartphones à bonne température lors de sessions de gaming intense.

Fortnite tourne sans le moindre ralentissement sur le S24 Ultra © Tom’s Guide

Du côté du stockage et de la RAM (LPDDR5X), la proposition la plus abordable offre sans surprise la configuration la plus basique. Le S24 est ainsi le seul à être équipé de 8 Go de RAM. Il est par ailleurs disponible en deux déclinaisons de 128 et 256 Go de stockage. Les deux autres modèles bénéficient quant à eux de 12 Go de mémoire vive. Toutefois et tandis que le modèle Plus se décline en deux versions de 256 Go et 512 Go, le modèle Ultra va encore une fois un peu plus loin que ses deux petits frères en proposant jusqu’à 1 To de stockage.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et profitent de la norme Bluetooth 5.3. Les modèles S24/S24+ bénéficient d’autre part du Wi-Fi 6E. La déclinaison Ultra bénéficie quant à elle de connexions encore plus performantes avec le Wi-Fi 7.

OneUI 6.1 sur le Galaxy S24+ © Tom’s Guide

Tous les modèles profitent nativement de OneUI 6.1, la dernière surcouche de Samsung, basée sur Android 14. La cuvée 2024 marque l’arrivée des fonctionnalités d’intelligence artificielle avec Galaxy AI. Il est notamment possible d’obtenir une traduction en temps réel lors de vos appels, ainsi qu’un résumé rapide d’un article, ou encore de retoucher des photos et vidéos de manière professionnelle. Galaxy AI introduit par ailleurs une nouvelle manière d’effectuer des recherches sur Internet grâce à la fonction “Entourer pour chercher“. Ces fonctions devraient toutefois devenir payantes dès 2026.

Enfin et pour la première fois, les smartphones de Samsung bénéficient de sept ans de mises à jour Android et de sécurité. Ce qui assure leur support jusqu’en 2031.

À lire aussi : une fonction permet désormais de coloriser les photos en noir et blanc sur les S24.

📸 Quelles différences concernant l’équipement photo ?

Concernant le volet photo, les S24 et S24+ conservent l’équipement de leurs aînés. Ils profitent par ailleurs de quelques améliorations, notamment grâce à l’IA. Les deux modèles, qui n’ont pas à rougir face au Google Pixel 8, embarquent donc un triple capteur arrière :

Capteur principal (grand-angle) : 50 Mpx (f/1,8) – 23 mm ;

(f/1,8) – 23 mm ; Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx (f/2,2) – 13 mm ;

(f/2,2) – 13 mm ; Téléobjectif x3 : 10 Mpx (f/2,4) – 69 mm ;

(f/2,4) – 69 mm ; Caméra frontale : 12 Mpx (f/2,2) – 25 mm.

© Tom’s Guide

Pour ce qui est du modèle Ultra, il profite bien évidemment de l’équipement photo le plus avancé de la gamme. Le smartphone embarque pas moins de quatre capteurs à l’arrière. Il va encore plus loin que son aîné, le S23 Ultra, puisqu’il profite d’un nouveau capteur périscopique plus performant. Le Galaxy S24 Ultra offre des clichés d’une qualité saisissante, même dans l’espace ! Du fait de sa grande polyvalence, il mérite amplement sa place parmi les meilleurs photophones de l’année :

Capteur principal (grand-angle) : 200 Mpx (f/1,7) – 23 mm ;

(f/1,7) – 23 mm ; Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx (f/2,2) – 13 mm ;

(f/2,2) – 13 mm ; Téléobjectif x3 : 50 Mpx (f/3,4) – 115 mm ;

(f/3,4) – 115 mm ; Téléobjectif x5 : 10 Mpx (f/2,4) – 69 mm ;

(f/2,4) – 69 mm ; Caméra frontale : 12 Mpx (f/2,2) – 25 mm.

© Tom’s Guide

Côté vidéo, tous les smartphones sont capables de filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, ou en 4K à 60 images par seconde. Un mode ralenti permet également de filmer à 120 images par seconde en 4K ou à 240 FPS en FHD. Tous les modèles profitent par ailleurs d’un système de stabilisation optique avancé (OIS).

À lire aussi : une mise à jour va améliorer encore plus la qualité photo du S24 Ultra.

🔋 Qu’en est-il de l’autonomie des S24 ?

Les Galaxy S24 profitent de batteries plus conséquentes, et donc d’une meilleure autonomie par rapport aux modèles de l’année dernière. Le modèle le plus haut de gamme profite de la plus grosse batterie. Il embarque effectivement un accumulateur de 5000 mAh, contre 4 855 mAh sur le S23 Ultra. Le modèle Ultra est suivi de près par la version “Plus”, qui profite quant à elle d’une batterie de 4900 mAh, contre 4700 mAh sur le S23+. Enfin, le S24 dispose de la plus petite batterie : 4000 mAh, contre 3900 mAh pour le S23.

Voici les scores d’autonomie obtenus par chacun des modèles, d’après nos tests d’autonomie vidéo :

Galaxy S24 : 17 heures ;

; Galaxy S24+ : 20 heures ;

; Galaxy S24 Ultra : 28 heures 34.

© Tom’s Guide

Concernant la recharge, les S24+ et Ultra offrent une puissance de charge de 45 W en filaire. Le S24 et sa batterie plus modeste se contente quant à lui d’une charge à 25 W. En pratique, les S24 Ultra et S24+ ont besoin d’une heure en moyenne pour récupérer toute leur autonomie. Pour ce qui est du S24, il faut compter environ 1 heure 20. Les smartphones sont par ailleurs compatibles avec la charge sans-fil à 15 W, ainsi que la charge inversée à 4,5 W, plus anecdotiques. Pour rappel, le constructeur ne fournit plus de chargeur avec ses smartphones.

À lire aussi : quelle coque de protection acheter pour son Galaxy S24 ?

⚖️ Galaxy S24 vs S24+ vs S24 Ultra : lequel choisir ?

Il n’y a pas photo, le Galaxy S24 Ultra est de loin la solution ultime pour celles et ceux qui cherchent à profiter de la meilleure expérience sous Android. Avec son équipement photo dernier cri, son autonomie de marathonien, et ses performances détonantes, le smartphone ultra haut de gamme de Samsung compte assurément parmi les meilleurs smartphones à l’heure actuelle. De surcroît, le stylet apporte toujours plus de confort et de polyvalence. Il faudra toutefois en payer le prix fort. En effet, l’Ultra est évidemment le plus cher des trois modèles.

Le S24+ est pour sa part un bon compromis entre la version standard et premium. Ce modèle offre certains avantages par rapport au S24, tout en étant proposé moins cher que l’Ultra. En effet, la déclinaison “Plus” s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent profiter d’une surface d’affichage plus confortable. Le smartphone délivre également une meilleure qualité d’image, ainsi qu’une autonomie plus conséquente. Pour le reste, il partage les mêmes caractéristiques que la version classique. Si vous souhaitez au contraire profiter d’un smartphone compact et que le budget est un critère prédominant pour vous, le S24 sera alors la meilleure option.

Enfin, notez que les Galaxy S23, proposés moins chers que les modèles de nouvelle génération, restent également de très bonnes alternatives en 2024. En effet, et bien que les Galaxy S24 et S24+ proposent des écrans plus lumineux, une meilleure autonomie et sont légèrement plus performants que leurs prédécesseurs, le plus gros changement reste sans doute l’intégration de Galaxy AI. Toutefois et bien que les S24 soient les premiers à embarquer l’IA générative, les modèles plus anciens vont également pouvoir en profiter par le biais de la mise à jour OneUI 6.1. Toutefois, si vous souhaitez profiter plus longtemps de votre smartphone, vous pourriez vous laisser tenter par les nouveaux modèles qui bénéficient de sept ans de suivi logiciel, contre quatre pour les modèles de l’année passée.

À lire aussi : votre smartphone Samsung peut-il profiter de Galaxy AI ?