Galaxy S24 : leur date de lancement révélée, Samsung tease Galaxy AI

Galaxy S24 Ultra (concept) © Super Roader

Samsung s’apprête à lancer sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24, qui promettent d’offrir des fonctionnalités innovantes basées sur l’intelligence artificielle (IA). La date de l’événement Galaxy Unpacked a été révélée par une fuite.

Le très réputé Evan Blass a ainsi partagé une information captivante sur X, dévoilant la date tant attendue du lancement du Galaxy S24 lors du prochain Galaxy Unpacked. Cette dernière est donc programmée pour le 18 janvier 2024 à 19 heures, heure française. La mystérieuse image teaser s’accompagne du slogan intrigant : « Galaxy AI arrive. »

Comme on s’y attendait, Samsung va déployer Galaxy AI, une suite de fonctionnalités propulsées par l’intelligence artificielle. Un clin d’œil amusant se trouve dans l’animation d’emoji étincelant (✨) présente sur l’invitation, évoquant curieusement Google Bard. Cela pourrait bien signifier l’arrivée des fonctionnalités de Google Bard sur les futurs smartphones de la série Galaxy S24, comme c’était aussi pressenti.

Selon les rumeurs, les écrans OLED des Galaxy S24 offriront un rafraîchissement à 120 Hz, une luminosité maximale atteignant 2 600 nits, et une protection en verre Gorilla. Les modèles Galaxy S24 et Galaxy S24+ seront dotés de montures en aluminium, tandis que le Galaxy S24 Ultra bénéficiera d’un cadre en titane. Tous trois arborent une cote IP68, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ainsi que des fonctionnalités telles que Samsung Knox, Samsung Pay et Wireless DeX. Notons également la présence d’un S Pen avec le Galaxy S24 Ultra.

Le cœur de la série Galaxy S24 résidera dans son intelligence artificielle, alimentée par l’Exynos 2400 ou le Snapdragon 8 Gen 3, deux puces dotées de capacités de traitement de l’IA embarquées. Parmi les fonctionnalités attendues, citons la traduction linguistique en temps réel lors des appels, la transcription vocale pour jusqu’à 10 personnes, la conversion de texte et la synthèse dans Samsung Notes (pour le texte dactylographié et manuscrit), ainsi que des améliorations du côté de la photo.