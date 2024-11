Galaxy Z Flip 6 : Samsung travaillerait sur une version moins chère de son smartphone pliant

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le blogueur coréen yeux1122 (via Android Police) a laissé entendre qu’un potentiel Samsung Galaxy Z Flip FE (Fan Edition) pourrait voir le jour en 2025 et qu’il sortirait en même temps que le nouveau Galaxy Z Flip 7. Ces rumeurs doivent être prises avec précaution, car non seulement la source semble moins connue des sources d’information habituelles, mais également parce que la firme coréenne évite de sortir le modèle FE en même temps que le smartphone haut de gamme. Il est toutefois intéressant de noter qu’un autre informateur, Jukanlosreve, avait rapporté les propos de dirigeants de Samsung désirant proposer un modèle moins cher pour les téléphones pliants…

En effet, les modèles FE de Samsung sont généralement des appareils moins chers avec des prestations moins haut de gamme que l’appareil originel, il ne serait donc pas judicieux de proposer les 2 smartphones pliants simultanément.

Sur quels modèles se base ce nouveau smartphone moins cher ?

Parmi les candidats les plus probables, il y a évidemment le Samsung Galaxy Z Flip 6 qui figure parmi les meilleurs téléphones pliables. La sixième mouture du smartphone pliant à clapet est l’un des challengers avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui prend en charge les opérations liées à l’Intelligence artificielle.

Le post du coréen fait en effet mention du Samsung Galaxy Z Flip 6, mais aussi des modèles Galaxy S25 Slim et un Galaxy Z Fold 7. Les modèles Flip sont des téléphones à clapet, façon “poudrier”, à la différence des modèles Fold qui s’ouvrent comme un livre. On notera d’ailleurs que Samsung a annoncé la fin de vie du Galaxy Z Fold 2, remplacé par le plus récent Galaxy Z Fold 6.

Pas toujours facile de différencier la rumeur qui cherche à faire le buzz, de l’information officielle… Il va falloir patienter encore un peu pour catégoriser cette information.