Meilleur smartphone pliable : quel modèle choisir en 2023 ?

Notre top 3 des meilleurs smartphones pliables

Même s’ils sont loin d’avoir inondé le marché, les smartphones pliants (ou pliables au choix) intègrent de plus en plus le catalogue des fabricants. Rappelons qu’il existe deux types d’appareils pliables. Tout d’abord, les « flip » qui sont tout simplement des modèles à clapet (avis aux nostalgiques des années 2000) et enfin les « fold » qui se déplient comme un livre pour proposer de très grands écrans.

Dans tous les cas, ils sont en général des appareils haut de gamme au tarif élevé. Évidemment, si l’on se tourne vers les générations précédentes, on peut trouver des produits un peu plus abordables. Nous allons vous présenter ici notre comparatif des meilleurs smartphones pliables.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide des meilleurs smartphones de 2023

Huawei P50 Pocket, le meilleur premier prix

La marque chinoise est l’une des seules à proposer un smartphone pliable à un prix relativement abordable avec le Huawei P50 Pocket. Il s’agit d’un modèle à clapet (ou flip) avec un écran déplié de 6,9 pouces au format OLED et qui a la particularité d’avoir un petit écran tactile de 1 pouce sur la face arrière. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 888 couplé à 12 Go de ram.

Ce n’est pas le meilleur disponible actuellement, mais il dispose de très bonnes finitions et d’un système photo très performant, qui fait de lui un très bon smartphone pliable pour les plus petits budgets. Cependant, il ne dispose pas des services de Google, ce qui peut se montrer très embêtant. Pour finir, il existe dans une unique version de 512 Go de capacité de stockage.

À lire aussi : notre test complet du Huawei P50 Pocket

Galaxy Z Flip 5, le meilleur smartphone pliable en « flip »

1,450.49€ Voir l’offre On aime Design toujours aussi réussi

Design toujours aussi réussi Bonne qualité photo…

Bonne qualité photo… La qualité et la taille de l'écran externe

La qualité et la taille de l'écran externe Charnière améliorée

Charnière améliorée très bonnes performances

très bonnes performances Superbe qualité d'affichage On n’aime pas Autonomie limitée

Autonomie limitée … mais au final pas de nouveautés

Le Galaxy Z Flip 5 embarque de nombreuses améliorations par rapport à la génération précédente. Comme pour le modèle Fold, il est sorti ce 11 août. La principale nouveauté de ce smartphone pliable se trouve du côté de son écran externe. Ce dernier dispose maintenant d’une dalle Super Amoled de 3,4 pouces (1,9 pouce pour le Z Flip 4), avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran tactile permet de directement répondre aux messages et aux appels, mais on peut aussi utiliser différentes applications via ce dernier.

Sinon, l’écran interne de 6,7 pouces possède une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Ici aussi, on retrouve le très bon processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 8 Go de ram. Il existe uniquement dans deux versions 256 ou 512 Go de capacité de stockage. Samsung a également amélioré les charnières sur ce modèle. Elles permettent de fermer complètement le smartphone et elles sont aussi plus solides. Enfin, il est certifié IPX8.

Dernier point, la batterie de 3700 mAh est la même que sur le Z Fold 4, mais avec sa puce Snapdragon, la consommation devrait être moins importante. Le module photo embarque lui deux capteurs, dont un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Sur la partie selfie, on trouve un capteur de 10 Mpx. En résumé, c’est sûrement le smartphone pliable « flip » le plus réussi du fabricant coréen. Vous pouvez retrouver ici notre test complet du Galaxy Z Flip 5.

Galaxy Z Flip 4, le meilleur rapport qualité/prix

1,109.02€ Voir l’offre On aime Certification IP68

Certification IP68 Qualité photo améliorée…

Qualité photo améliorée… Excellent écran

Excellent écran Un design unique

Un design unique Bonnes performances On n’aime pas Autonomie un peu faible

Autonomie un peu faible … mais ce n'est pas pour autant incroyable

Le Galaxy Z Flip 4 de Samsung est une alternative intéressante et surtout abordable au tout dernier Z Flip 5. Du point de vue design, il n’a pas changé par rapport au Z Flip 3 et conserve son écran externe de 1,9 pouce. Ce dernier est maintenant équipé de la protection Corning Gorilla Victus+ et l’écran principal conserve sa dalle Amoled de 6,7 pouces.

La principale évolution se trouve du côté de la batterie qui passe de 3300 mAh à 3700 mAh pour une autonomie atteignant 12 heures. Il embarque le SnapDragon 8+ Gen1 associé à 8 Go de ram et capacité de stockage de 128 Go à 512 Go selon le modèle. De plus, son prix a fortement baissé ces derniers mois, passant de 1100 euros à sa sortie à environ 700 euros actuellement.

À lire aussi : notre test complet du Galaxy Z Flip 4 de Samsung

Galaxy Z Fold 5, le meilleur smartphone pliable

Superbe qualité d'affichage Excellentes performances

Excellentes performances Bonne qualité photo

Bonne qualité photo Design toujours aussi séduisant

Design toujours aussi séduisant IPX8

IPX8 Bonne qualité audio On n’aime pas Peu d'évolution dans l'ensemble

Peu d'évolution dans l'ensemble Autonomie moyenne

Autonomie moyenne Prix très élevé

Nous allons tout de suite le préciser, le Galaxy Z Fold 5 embarque dans l’ensemble peu de nouveautés par rapport à la génération précédente. Mais, il n’empêche que comme chaque année, ce modèle de Samsung est le meilleur smartphone pliable de sa catégorie. Le système de charnière a été amélioré pour pouvoir supporter 300.000 ouvertures (contre 200.000 pour le Fold 4). Enfin, il est capable de se fermer complètement à l’inverse des générations précédentes.

Côté technique, il embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 12 Go de ram. De plus il existe en 256, 512 Go et 1 To de capacité de stockage. Sur ce point, les performances sont au rendez-vous. Ensuite, on trouve un écran externe Amoled LTPO de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz. Pour la partie interne, il est équipé d’une dalle Amoled LTPO de 7,6 pouces avec rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. En termes de qualité d’affichage, le rendu est impressionnant. De plus, il y a un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le module photo possède 3 capteurs. On retrouve un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Petite originalité, le système selfie a deux capteurs de 4 Mpx (interne) et de 10 Mpx (externe). Dernier point, il est certifié IPX8 et dispose d’une batterie de 4400 mAh offrant une excellente autonomie. En bref, le meilleur smartphone pliable « fold ». Nous reviendrons dans le détail sur ce produit une fois que nous aurons pu le tester.

Galazy Z Fold 4, le grand format au meilleur prix

Avec le Galaxy Z Fold 4, on reste sur le très haut de gamme du smartphone pliable, avec un prix plus que conséquent. D’un point de vue design, il reprend tous les éléments du Z Fold 3 pour une finition toujours aussi excellente. Il possède un écran externe de 6,2 pouces Amoled (protégé par le Corning Gorilla Victus+) très utile dans l’usage quotidien de l’appareil et un écran 7,6 pouces une fois déplié. Il embarque le SnapDragon 8+ Gen1 associé à 12 Go de ram qui offre d’excellentes performances.

Mais son point fort est son module photo, avec un capteur principal de 50 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Le capteur selfie de 4 Mpx se révèle anecdotique. D’un point de vue de l’autonomie, vous tiendrez aisément une journée. On lui reprochera quand même la pliure très visible au milieu de l’écran quand il est déplié.

Oppo Find N2 Flip, le smartphone pliable le plus compact

Oppo Find N2 Flip Le smartphone pliable le plus compact 750€ Voir l’offre On aime Son autonomie

Son autonomie De très belles finitions

De très belles finitions Très compact

Très compact Bonnes performances On n’aime pas Pas de recharge à induction

Pas de recharge à induction Ecran arrière presque inutile

Le Oppo Find N2 Flip ne cache pas son ambition de concurrencer les Galaxy Z Flip également présents dans notre sélection. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone à clapet et il dispose d’excellentes finitions. L’un de ses points forts est la pliure quasiment invisible lorsque l’on ouvre le téléphone. Du côté de la batterie, cette dernière est supérieure au modèle de Samsung, avec plus de 15 heures d’autonomie.

Une fois déplié, il dispose d’un écran Amoled de 6,8 pouces qui se montre agréable au quotidien. Sa qualité photo est également impeccable, particulièrement du côté du capteur frontal de 32 Mpx, parfait pour selfies de qualité. On pourra lui reprocher son écran arrière (de 3,2 pouces) dont l’utilité se révèle anecdotique par rapport à ses concurrents. Enfin, il est équipé du SoC Mediatek Dimensity 9000+ épaulé par 8 Go de ram. En matière de puissance, il n’est clairement au niveau de ses concurrents coréens.

À lire aussi : notre test complet du Oppo Find N2 Flip

Motorola Razr 2022, pour les nostalgiques du téléphone à clapet

Petit bémol et pas des moindres, sur ce smartphone, il faudra se satisfaire d’Android 14 étant donné que la marque n’a annoncé que deux années de mises à jour.

Motorola Razr 40 Ultra, l’alternative haut de gamme

Seulement un an après la sortie du Motorola Razr 20, le fabricant vient de sortir un nouveau smartphone pliable le Razr 40 Ultra. D’ailleurs la marque a fortement amélioré sa formule et cela en peu de temps. La particularité de ce modèle se trouve dans son écran externe OLED de 3,6 pouces rafraîchi à 144 Hz. Pour un appareil Flip c’est le plus grand du marché. Sinon, une fois déplié on retrouve une dalle OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Dans les deux cas, la qualité d’affichage est excellente.

Sinon, il dispose d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de ram. De plus, existe dans une unique version de 256 Go de capacité de stockage. Le seul vrai reproche à faire à cet appareil, c’est la faible qualité de son module photo. Il embarque un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. De jour, les clichés sont beaux, mais de nuit le résultat est décevant. À l’inverse, son capteur frontal de 32 Mpx est très réussi.

Dernier point, il a une batterie de 3800 mAh offrant une dizaine d’heures d’autonomie. C’est moyen, mais peu surprenant à la vue du taux de rafraîchissement de l’écran. Enfin, avec son chargeur 30W, il faut moins d’une heure pour le recharger. Il existe aussi une version Razr 40 un peu moins chère que nous avons testé ici.

À lire aussi : notre test complet des Motorola Razr 40 Ultra

Honor Magic Vs, une alternative au Galaxy Z Fold 5

Honor Magic Vs Une alternative au Galaxy Z Fold 4 1080€ Voir l’offre On aime Design très réussi

Design très réussi Très belle qualité d’affichage

Très belle qualité d’affichage Bonnes performances

Bonnes performances Charge rapide très efficace

Charge rapide très efficace Bonne qualité photo comme vidéo On n’aime pas Absence de certification IP

Absence de certification IP Autonomie un jeu juste

Autonomie un jeu juste Prix très élevé

Le Honor Magic Vs est un smartphone pliable qui a pour objectif de concurrencer les modèles haut de gamme de Samsung. Déjà, pour l’écran externe, on trouve une dalle de 6,45 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Le second interne a une diagonale de 7,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, les deux embarquent la technologie OLED. Niveau performances, il possède le puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 12 Go de ram. Il existe dans une seule version de 512 Go de capacité de stockage.

Côté autonomie, il dispose d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière assure une journée d’utilisation. Mais cela peut varier selon l’usage. Cependant le chargeur rapide de 66W est capable de rechercher l’appareil à 100% en seulement 45 minutes. En résumé, c’est une alternative au Galaxy Z Fold 4. Seul bémol, il devient difficile à trouver sur le marché français.

À lire aussi : notre test complet du Honor Magic Vs

📲 Quels sont les avantages d’un smartphone pliable ?

Le principal argument de vente d’un smartphone pliable est son format, une fois plié il prendra moins de place qu’un modèle classique. Ils offrent une excellente prise en main et le pliage/dépliage est aisé. Certains, peuvent même servir de tablettes une fois dépliés. Un autre point fort est la qualité de l’image, une fois déployés en grand format ces modèles offrent une bonne résolution, parfaite pour regarder des films, des vidéos ou même jouer à vos jeux mobiles préférés.

De plus les dernières générations se sont améliorées, et les risques de casse sont moins élevés que par le passé. Ils pourront supporter plusieurs milliers de pliages avant de voir des problèmes apparaître. De même, leurs écrans fabriqués en fibres de plastique résistent très bien aux chocs.

😐 Quels sont les inconvénients d’un smartphone pliable ?

Même si les smartphones pliants présentent de nombreux avantages, ils ont tout de même des inconvénients. Déjà en matière d’autonomie, peu de modèles dépassent les 10 heures, il faudra donc le recharger tous les jours. De même, la qualité photo n’est pas toujours rendez-vous comparée aux autres produits.

Mais le principal défaut des appareils pliables réside dans les tarifs. C’est d’ailleurs ce qui les rend encore hors de portée de beaucoup d’utilisateurs avec des prix d’entrée de gamme autour des 1000 euros. Et dès que l’on monte un peu en gamme, les prix explosent avec certains modèles atteignant 1500 euros voir 2000 euros. Et si jamais vous cassez votre écran, le prix des réparations va être salé. Par exemple, pour le Z Fold 3, il faudra dépenser environ 500 euros.

💰 Quel est le prix d’un smartphone pliable ?

Comme vous avez pu le constater lors de ce comparatif, les smartphones pliables sont des produits haut de gamme. Il est rare de trouver un appareil de dernière génération sous la barre des 1000 euros. En règle général, les « Fold » sont bien plus onéreux que les « Flip ». Si l’on prend l’exemple des modèles de Samsung, le Galaxy Z Flip 5 (256 Go) coûte officiellement 1199 euros et le Z Fold 5 (256 Go) à un prix officiel de 1899 euros. Cette tendance est similaire chez les autres fabricants.

Si vous voulez absolument vous procurer un smartphone pliable et que la barre des 1000 euros est trop élevée, il va falloir vous tourner vers les anciennes générations voire des reconditionnés.

⚙️ Est-ce que les écrans pliables de ces smartphones sont fiables ?

Principal point faible des premiers smartphones pliables, les charnières ont beaucoup évolué depuis. Du côté de Samsung, véritable leader du marché, la marque coréenne promet 200 000 pliures pour son Galaxy Z Flip 3. Ce qui offre une excellente longévité à votre appareil. De plus, leurs écrans en fibres de plastique encaissent bien mieux les chocs par rapport aux écrans en verre. Bien évidemment, les générations les plus récentes, comme le Z Fold 5 ont amélioré ce point (environ 300.000).

Aujourd’hui, ce sont des produits de qualité et ils ne devraient plus souffrir des problèmes qu’ont connus les premiers modèles sur le marché.

D’abord réservés aux salons de l’innovation, les écrans pliables sont désormais accessibles à tout le monde (si on y met le prix). Il s’agit de la technologie OLED (Diode Electro-Luminescente Organique) qui permet d’avoir un écran deux fois plus fin. On retrouve des composés organiques qui sont traversés par un courant électrique et, il n’y a alors plus besoin de rétroéclairage qui nécessite des écrans à cristaux liquides. Cette technologie ne souffre pas des limitations du verre qui lui ne peut se plier. Ce dernier est remplacé par une couche de polymères et on obtient alors une solution pliable.

Et comme on n’arrête pas le progrès, Samsung travaille actuellement sur des modèles avec des écrans à la fois dépliants et extensibles.

👀 Mieux vaut un smartphone pliable Flip ou Fold ?

Sur ce point, tout dépendra de vos besoins et de vos envies. Les smartphones « flip », sont ceux qui vont prendre le moins de place dans votre poche, à l’inverse d’un modèle « fold » qui présente le même format qu’un smartphone traditionnel quand il est plié. Le premier avec son format carré, une fois plié, permet aussi de mieux protéger l’écran.

La forme « fold » est d’une autre philosophie, son objectif est d’être un produit 2 en 1. Plié, il fonctionne comme un appareil classique, et déplié on obtient presque une véritable tablette pour le bonheur des personnes qui vont d’utiliser pour du multitâche. Cependant, les modèles « fold » sont généralement plus chers que leurs contreparties « flip ».

🍎 Apple va-t-il sortir un téléphone pliable ?

Bien que tous les fabricants développent et sortent des smartphones pliables, Apple n’a encore sorti aucun modèle de ce type. Mais ce n’est pas pour autant que la firme de Cupertino ne travaille sur la question. Cependant, il ne faut pas s’attendre à voir un iPhone pliable cette année, mais l’on sait déjà que la marque a déposé de nombreux brevets pour ce type de produit. On peut espérer voir, un jour, apparaître un iPhone équipé d’un écran calibré pour se réparer de manière autonome.

💪 Quel est le meilleur smartphone pliable ?

Pour le moment, on en trouve encore très peu sur le marché. Parmi les marques qui proposent ces téléphones, c’est bien Samsung qui tire son épingle du jeu. Il faut dire aussi que c’est les premiers à avoir proposé ce type d’appareil.

Selon vos besoins, on vous conseillera le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Bien que très onéreux, ces derniers sont les meilleurs smartphones pliables sur le marché actuel. Bien que d’autres modèles aient d’indéniables atouts, la marque coréenne domine encore largement ce secteur du marché. D’ailleurs, Samsung se permet même de troller Apple sur le sujet.

