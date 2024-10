4 ans après son arrivée, le Galaxy Z Fold 2 de Samsung est déjà en fin de vie

La mode des smartphones pliants n’en est qu’à ses débuts, vous pourrez donc sans problème trouver un remplaçant à votre Galaxy Z Fold 2 vieillissant, et pourquoi en vous tournant vers le Galaxy Z Fold 6 ?

Source : Samsung

C’est en 2011, au CES de Las Vegas, que Samsung a présenté pour la première fois une technologie d’écran pliable. Il a cependant fallu attendre 8 années pour que les utilisateurs puissent enfin mettre la main sur un smartphone équipé d’une telle technologie chez le fabricant : le Galaxy Z Fold.

L’année suivante, les utilisateurs découvraient le Galaxy Z Fold 2. Disposant d’un écran avant de 7,6 pouces, le smartphone rejoint donc le haut de gamme de Samsung : les Galaxy Z. Il en adopte d’ailleurs les prix puisqu’à sa sortie, il était possible de l’acquérir pour plus de 2 000€.

La gamme des Z Fold propose un écran pliant dans le sens de la hauteur, comme un livre. Le smartphone dispose alors d’un écran externe d’une taille de smartphone “standard” et d’un large écran interne, un peu comme une tablette.

A ne pas confondre avec la gamme Flip, qui propose un appareil qui se plie dans le sens de la largeur pour devenir un carré doté d’une mini écran externe qui permet de lire les notifications, et d’un écran interne de taille “standard”.

Le Galaxy Z Fold 2, c’est fini ?

Lors de la sortie du Galaxy Z Fold 2 en 2020, Samsung promettait 3 mises à jour majeures d’Android et de sa surcouche maison, One Ui.

C’est maintenant chose faite puisque, si vous disposez d’un Galaxy Z Fold 2 et que vous avez réalisé les mises à jour demandées, il tourne sous Android 13 (2022) et OneUI 5.1.1 (septembre 2024). Vous avez même pu bénéficier de la mise à jour de sécurité d’août 2024, alors qu’elle n’était pas forcément prévue pour ce modèle.

Aujourd’hui c’est fini, votre Galaxy Z Fold 2 ne recevra plus aucune mise à jour, pas même de sécurité. Vous pouvez bien entendu continuer à vous en servir, mais la fin du support signifie la fin des mises à jour de sécurité. Ce qui n’est jamais bon signe.

Si vous tenez à tout prix à utiliser un appareil dont le système d’exploitation est à jour, il vous faudra vous tourner vers un modèle plus récent.

Bien entendu, c’est le Galaxy Z Fold 6 qui vient immédiatement à l’esprit. Dernier sorti de la gamme des Fold (octobre 2024) il est plus fin, plus grand, dispose d’une meilleure autonomie et est dopé à l’intelligence artificielle.

Et pour ne rien enlever, Samsung promet non pas trois mais sept années de mises à jour majeures, de quoi voir venir !

Meilleur smartphone pliable : quel modèle choisir en 2024 ?