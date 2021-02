Game of Thrones : George R.R Martin a écrit des centaines de pages de Winds of Winter en 2020

L’auteur George R.R Martin de la saga littéraire A Song of Ice and Fire à l’origine de la célèbre série HBO Game of Thrones a donné des nouvelles. Il a révélé avoir écrit des centaines et des centaines de pages de Winds of Winter, le sixième tome.

George R.R Martin – Crédit : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

La saga littéraire A Song of Ice and Fire (Le Trône de Fer) est à l’origine de la série Game of Thrones qui se déclinera bientôt en série animée sur HBO Max. L’auteur George R.R Martin n’a pas encore terminé l’écriture des deux derniers tomes, à savoir Winds of Winter et A Dream of Spring qui devrait conclure la saga. Il y travaille cependant depuis plusieurs années et il semble avoir très bien progressé sur Winds of Winter.

Le confinement s’est révélé productif pour George R.R Martin

George R.R Martin a donné des nouvelles sur son blog personnel comme il le fait assez régulièrement. Il est notamment revenu sur la mauvaise année que fut 2020 à cause de la pandémie. Pour l’auteur de 72 ans, « 2020 a probablement été la pire année que je n’aie jamais vécue ». Il a expliqué avoir perdu plusieurs amis dont certains étaient très proches et chers. Malgré cela, George R.R Martin a annoncé une bonne nouvelle.

En effet, le confinement et l’isolation lui ont permis d’écrire des centaines et des centaines de pages de Winds of Winter, le sixième tome du Trône de Fer. Comme il l’avait révélé l’année dernière, George R.R Martin s’était isolé en Westeros pour se protéger de la Covid-19 tout en continuant l’écriture du roman. Son isolement a donc porté ses fruits. Il a déclaré que 2020 a été « la meilleure année sur Winds of Winter depuis que je l’ai commencé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être l’isolement ».

Enfin, Winds of Winter a de bonnes chances d’être publié en 2021. George R.R Martin veut achever le dernier livre pour cette année, mais il a aussi rappelé avoir beaucoup de choses à faire. De plus, il a ajouté que : « j’ai encore des centaines de pages à écrire pour mener le roman à une conclusion satisfaisante ».

Source : ComicBook