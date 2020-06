Game of Thrones Winds of Winter : George RR Martin veut achever le dernier livre (tome 6) pour 2021

Winds of Winter, le sixième tome de la saga A Song of Ice and Fire à l’origine de la série Game Of Thrones, sortira l’année prochaine. C’est en tout cas ce que promet son auteur George RR Martin.

Alors que la série Game Of Thrones s’est achevée il y a plus d’un an déjà, la saga littéraire qui l’a inspiré tarde à se terminer. Huit ans après la sortie du dernier tome A Dance With Dragons, George RR Martin annonce aujourd’hui que le sixième livre sortira en 2021.

Crédit : Gage Skidmore / Flickr CC BY-SA 2.0

Martin a en effet donné des nouvelles sur son blog personnel. L’auteur de 71 ans a commencé par rassurer les fans sur son état de santé. « Pour le moment tout du moins, je me porte bien (…) et je fais tout ce que je peux pour rester ainsi. », déclare-t-il. Au début de la crise pandémique, l’auteur avait indiqué s’être totalement isolé de la ville pour se consacrer à lécriture. Dans son article publié hier, il évoque ensuite l’annulation du CoNZealand auquel il devait se rendre. « Je pourrai toujours visiter Wellington l’année prochaine, quand je l’espère le Covid-19 et The Winds of Winter seront terminés. », écrit George RR Martin.

Une fin différente de la série Game Of Thrones

On comprend donc que cette date est seulement un objectif, mais pas une garantie. Malheureusement, ce ne serait pas la première fois que Martin ne tient pas ses promesses. L’auteur mentionne cependant avoir récemment écrit des chapitres sur Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan et Areo Hotah. Il ajoute qu’il « retournera à Braavos la semaine prochaine. ».

Les fans déçus de la fin de la série Game Of Thrones attendent ce sixième livre avec impatience. Le récit de Martin s’achève en effet à la fin de saison 5 du show. Pour les saisons 6 à 8, les scénaristes de la série HBO ont brodé autour de grandes lignes fournies par Martin. Mais l’auteur a déjà annoncé que la fin de sa saga sera différente de celle à laquelle on a assisté sur petit écran.

Parallèlement, George RR Martin travaille également avec HBO sur le spin-off House of the Dragon, dont la diffusion est prévue pour avril 2022.

