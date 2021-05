Godzilla vs Kong : Ape vs Monster vient concurrencer le choc des titans

Kong et Godzilla doivent rester sur leurs gardes : Ape vs Monster s’apprête à débarquer et parodier en grandes pompes le choc des titans.

Si vous avez aimez Godzilla vs Kong, vous risquez fort d’adorer Ape vs Monster. Parodie explosive du blockbuster signé Wingard, ce nouveau film décalé à petit budget mérite le coup d’œil. Grâce à la société de production The Asylum, ce « mockbuster » commence sérieusement à faire parler de lui. Il faut dire qu’une version nanar du choc des titans ne peut qu’amuser les fans du monde entier. Les créateurs viennent tout juste de dévoiler une bande-annonce mémorable. Visuel au rabais, scénario improbable et montage au couteau suisse : le spectateur risque bien de passer un moment aussi inattendu que jouissif devant ce pastiche.

Ape Vs Monster : Prêt à concurrence Godzilla vs Kong – Crédit : The Asylum

Si on ne connaît pas encore le nom du réalisateur responsable de ce « joyeux bazar », le trailer vaut tout de même que l’on s’y attarde. Si vous aimez le second degré et le genre parodique, Ape vs Monster comblera tous vos espoirs.

Une parodie explosive

La bande-annonce a tout de même de quoi laisser perplexe. Si elle brille par son côté franchement bourrin, elle ne dévoile rien d’une potentielle intrigue entre les deux monstres. Mais quelque chose nous dit que l’arc narratif ne doit pas être le souci premier de ce genre de production. On peut simplement découvrir la ligne de départ du film. Alors qu’il vient de boire un liquide fluorescent échappé d’un vaisseau spatial, le singe Abraham devient un monstre géant. Dans le même temps, un lézard inoffensif connaît la même mésaventure et se mue en un énorme reptile peu ragoutant. La suite, tout le monde la connaît puisqu’elle s’inspire directement de Godzilla vs Kong.

Il est clair que le film n’est pas prêt de remporter l’Oscar du meilleur visuel, on vous l’accorde volontiers. Cependant, Ape vs Monster risque bien de rentrer au panthéon des plus mauvais films de la décennie. Même si l’intention semble bel et bien volontaire, difficile d’y voir une volonté parodique pour un novice en la matière. Pourtant le studio n’en est pas à son premier méfait. On lui doit notamment le célèbre Sharknado et ses requins un rien surexcités.

Pour l’heure, aucune date de sortie officielle n’est avancée par la production pour ce chef d’oeuvre incompris. Mais il faudra guetter l’information sur la toile car une telle madeleine de Proust ne se refuse pas ! Et si vous avez échappé au phénomène Sharknado, c’est le moment de combler vos lacunes avant de plonger dans le monde surréaliste d’Ape vs Monster !

