Godzilla vs Kong : d’autres titans seraient en sommeil dans la Terre Creuse

La Terre Creuse n’a pas encore délivré tous ses secrets. Si Godzilla vs Kong a vu des affrontements magistraux contre Godzilla et Mechagodzilla, Kong aurait pu rencontrer bien d’autres monstres en sommeil. Et c’est précisément ce que les fans reprochent au dernier opus. Si pour l’heure, aucune suite n’est prévue, le gorille géant pourrait bien se trouver de nouveaux ennemis à mettre hors d’état de nuire. Pourtant, si on en croit Borenstein, bien d’autres titans pourraient se réveiller et semer à nouveau la discorde.

Kong cherche de nouveaux adversaires – Crédit : Legendary

Lors d’une interview accordée à Collider, l’auteur a en effet confirmé que la Terre Creuse serait la demeure d’autres titans. Sa réponse ne laisse aucune place au doute : « il doit y en avoir, après tout, c’est un lieu immense ».

D’autres titans à abattre ?

Kong a bien rencontré d’autres créatures, mais on ne peut pas les qualifier comme titans à proprement parler. En effet, le gorille a croisé sur sa route les affreux Warbats, deux serpents ailés. Le séjour de Kong au sein de la Terre Creuse est bien trop court. Ainsi, il lui est impossible d’explorer les moindres méandres de cette contrée et découvrir d’autres ennemis.

C’est le futur du MonsterVerse qui pourra nous en apprendre davantage sur le sujet. Encore faut-il que la franchise confirme de futurs opus pour dévoiler la liste des titans encore potentiellement en sommeil. On pourrait ainsi croiser dans un avenir proches des créatures déjà bien connues. Les monstres Toho sont légion. On dénombre pas moins de 500 créatures comme Megalon, Megaguirus ou encore Mothra. Autant de nouveaux adversaires potentiels que Kong pourrait être amené à affronter.

Pourtant la suite des aventures du gorille semble pour le moment au point mort. Wingard l’a martelé : le public fera la différence. Mais le succès semble au rendez-vous, à en croire les excellents chiffres d’audience depuis la sortie du film. Les studios pourraient donc rapidement se décider pour engager la mise en production d’un nouvel opus. Mais tout est encore bien flou, pandémie oblige.

L’univers Toho est une vraie mine et les auteurs de la franchise trouveront sans doute de quoi imaginer de nombreuses futures histoires. Kong confirme son statut de star du cinéma : une nouvelle série est à l’étude côté Netflix et une comédie musicale, malgré un flop à Broadway, doit débuter dans les prochains jour en Asie. Preuve est que la légende n’a pas encore dit son dernier mot !

