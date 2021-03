Godzilla vs Kong : Pourquoi le film ne comporte aucune scène post-crédits?

Le choix peut surprendre mais aucun scène post-crédits n’apparaît à l’écran à la fin de Godzilla vs Kong. Mais Adam Wingard semble avoir d’excellentes raisons.

Depuis sa sortie, Godzilla vs Kong rafle tout sur son passage. Succès critique, le blockbuster est également un carton côté box office. À tel point point que l’industrie cinématographique analyse de prêt le phénomène, et garde espoir pour le futur, après une année désastreuse. Si le film s’achève sur un ultime combat, impossible d’obtenir quelques indices sur la suite des événements. Adam Wingard, le réalisateur, revient sur ce choix étonnant. Et ce dernier semble avoir deux excellentes raisons pour l’expliquer.

La fin de Godzilla vs Kong étonne ! – Crédit : Legendary

Une scène était prévue, mais Wingard a préféré l’utiliser ailleurs dans le film. Sans dévoiler la séquence en question, ce dernier semble plutôt satisfait de son choix.

Pas de scène post-générique pour le choc des titans

« Nous avons tourné cette scène. Mais quand nous sommes rentrés en phase de montage, nous avons changé d’avis. Nous avons donc décidé d’utiliser ces images dans un contexte diffèrent. Et cela a vraiment fonctionné pour nous » confie ainsi Wingard, dans le cadre d’un interview pour Syfy. Pourtant,une toute autre raison pourrait être invoquée quant à cette volonté étonnante.

En effet, les scènes post-crédits permettent de « teaser » la suite potentielle d’un film, laissant le spectateur dans le doute, à grand renfort de suspens. On peut, à titre de comparaison, prendre l’exemple de l’opus Kong : Skull Island. Le film délivre de précieux indices sur Godzilla : Roi des Monstres en montrant des peintures rupestres, dévoilant bien des informations sur les origines mêmes de Mothra, Rodan et Ghidorah. Dans la même lignée, Godzilla : Roi des Monstres explique ce qui est arrivé à la tête coupé de Ghidorah, élément important de l’arc narratif de Godzilla vs Kong.

Pour le moment, le MonsterVerse ne prévoit aucune suite à ce dernier film. Pour Wingard, « nous sommes arrivés au carrefour de quelque chose de nouveau. Les gens décideront si tout cela mérite une suite. C’est aussi pour cela que nous n’avons rien dévoilé d’un potentiel futur de la franchise.« . Pourtant, Warner peut déjà se frotter les mains face au succès mondial remporté par le film. Les studios pourraient donc rapidement développer un potentiel avenir pour le MonsterVerse, synonyme de recettes florissantes. Reste à voir comment les chiffres évolueront sur la plateforme de streaming après une sortie en salles.

En tout cas, si suite il y’a, Wingard semble vouloir se pencher davantage sur les monstres et oublier les personnages humains, pour un temps. Rendez-vous le 31 mars sur HBO Max !

Crédit : Syfy