Godzilla vs Kong : les pouvoirs de la hache du gorille décryptés

Avec sa nouvelle hache, Kong trouve un allié de taille pour vaincre ses ennemis. Mais d’où vient-elle et quels sont exactement ses pouvoirs ? On vous explique tout !

Pour venir à bout du monstre marin, Kong est doté d’une nouvelle arme de pointe dans Godzilla vs Kong : une hache aux pouvoirs incroyables. Ne pouvant compter sur sa seule force physique, le mystérieux objet se révèle être un atout précieux pour éradiquer l’ennemi. Trouvée à même le sol de la Terre Creuse, celle-ci s’allume au contact du gorille, révélant une force mystérieuse. Mais ses origines restent un mystère. Wingard, le réalisateur du blockbuster, est revenu plus en détails sur la mythologie liée à l’objet. Alimentée par les ondes de Godzilla, elle permet à Kong de donner le coup fatal à Mechagodzilla, dans un ultime combat.

Kong et sa hache – Crédit : Legendary

Alors pourquoi faire l’impasse sur l’histoire de l’objet et l’explication de ses pouvoirs ? Wingard semble avoir de très bonnes raisons pour éluder la question tout au long de l’arc narratif.

La question de la hache de Kong

Lorsqu’il saisit l’objet pour la première fois, Kong semble familier de l’outil. Comme si le gorille l’avait déjà utilisé ou croisé auparavant. Est-ce un objet qu’on lui aurait donné par le passé ? Rien n’est moins sûr. Mais il y a bien une légende autour de la fameuse hache. C’est en tout cas ce que prétend Wingard. « C’est quelque chose que nous gardons secret volontairement. Nous espérons pouvoir en dire davantage dans un prochain film. Mais oui, il y’a une véritable histoire derrière cette arme » confirme ainsi le réalisateur.

Mais si on en croit l’auteur Max Borenstein, l’objet serait en réalité fabriqué avec des écailles de Godzilla. Ce qui explique pourquoi le monstre marin est capable d’insuffler une force toute particulière à cette dernière. Cela expliquerait aussi pourquoi le gorille ressent un sentiment particulier en la touchant : il identifie immédiatement une odeur et une texture qu’il connaît, celles de Godzilla.

Rien ne garantit pour l’heure qu’un prochain film sera mis en route, et pourra aborder l’histoire de l’objet et ses origines. En effet, le MonsterVerse est arrivé à un point où le public décidera de la suite réservée aux aventures de Kong. C’est ce que confirme d’ailleurs Wingard, de ses propres aveux. Car il reste beaucoup à raconter : comment la hache a t-elle été fabriquée ? Pourquoi s’est-elle retrouvée au cœur de la Terre Creuse ?

Quoiqu’il en soit, les questions laissées en suspend sont faites pour que le public réclame une suite. Et si les audiences et les critiques continuent de s’envoler, un nouvel opus pourrait être confirmé plus tôt que prévu ! Reste à savoir si la sortie en streaming confirmera l’essai !

Source : Collider

