Google Astra : l’IA transforme votre smartphone en un assistant futuriste, c’est bluffant

Imaginez un assistant capable de vous dire à quoi sert la moindre pièce d’un appareil électronique, de vous rafraîchir la mémoire sur l’endroit où vous avez posé vos lunettes, voire même de vous pondre un jeu de mots sur vos crayons de couleur. C’est la promesse de Project Astra, la dernière innovation bluffante présentée par Google lors de sa conférence I/O 2024.

Google I/O 2024 : Project Astra, l’intelligence artificielle au service de votre quotidien

Loin d’être une simple application photo améliorée, Project Astra utilise l’intelligence artificielle pour transformer votre téléphone en véritable assistant du quotidien. Grâce à son appareil photo et à la puissance du moteur d’IA de Gemini, Astra peut identifier les objets qui vous entourent et répondre à vos questions en temps réel. Besoin de savoir quel est le petit appendice rond sur votre enceinte ? Pointez-le avec votre téléphone et Gemini vous dira qu’il s’agit du tweeter, chargé de produire les sons aigus.

Plus fort encore, Project Astra ne se limite pas au champ de vision actuel de votre caméra. L’IA est capable de se souvenir d’objets que vous lui avez montrés auparavant, même s’ils ne sont plus en vue. Plus de crises de larmes pour des lunettes introuvables : Project Astra se rappellera où vous les avez posées à côté de la pomme rouge.

Mais Google ne s’arrête pas là. La firme a également dévoilé un aperçu de lunettes connectées intégrant la technologie Astra. Imaginez : vous regardez un schéma complexe sur un tableau blanc et demandez à Gemini comment l’optimiser. Grâce à la caméra embarquée et à la reconnaissance vocale, les lunettes afficheront directement la réponse sur vos verres.

Comment fonctionne cette magie technologique ? Le secret réside dans la capacité d’Astra à traiter les informations en continu. L’IA analyse les images captées par la caméra, les associe aux sons captés par le microphone et stocke le tout dans une chronologie pour un rappel efficace. Résultat : des réponses rapides et pertinentes, proches d’une conversation naturelle.

Encore à un stade précoce de développement, Project Astra n’a pas de date de lancement précise. Google prévoit toutefois d’intégrer certaines fonctionnalités d’Astra à ses produits existants, comme l’application Gemini, dès cette année. Quant aux lunettes connectées aperçues dans la présentation, Google reste muet sur leur commercialisation. S’agit-il du successeur tant attendu de Google Glass ? L’avenir nous le dira.