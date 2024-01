Google Bard : qu’est-ce que c’est, comment s’en servir, tout savoir sur le concurrent de ChatGPT

Distancé par ChatGPT, Google a pris son temps avant de lancer son chatbot. Connecté à Internet, Bard est désormais disponible en version stable. Il est capable de réaliser un grand nombre de tâches rédactionnelles et d’analyser des images. Et propose depuis peu de synergies avec les autres applications Google. Voici tout ce qu’il faut retenir à son sujet.

Au pays des chatbots, il faut désormais compter sur Google. L’ogre du Web a décidé de marcher sur les plates-bandes de ChatGPT en mettant son IA générative Bard à la disposition des internautes. Au vu de la force de frappe de l’entreprise, on s’attend évidemment à des merveilles. Mais Google devra encore batailler pour exploiter pleinement le potentiel de son outil.

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure Bard ? Disponibilité, fonctionnalités, requêtes possibles, différences avec ChatGPT… Nous avons concocté un dossier complet pour vous aider à apprivoiser l’IA de Google.

🧐 Qu’est-ce que Google Bard ?

Google Bard a été présenté pour la première fois lors de la conférence Google I/O en 2023. Tout comme ChatGPT, Google Bard est un chatbot alimenté par l’IA conçu pour engager des conversations et générer différents types de texte. Il est capable de répondre à une grande variété de questions, tant que celles-ci respectent les politiques de contenu établies par Google. Mais rien de mieux que demander au principal intéressé de se présenter lui-même :

Comme ChatGPT, Google Bard repose sur un modèle de langage volumineux développé par Google, appelé LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Ce modèle, entraîné par les ingénieurs de Google sur des centaines de milliards de paramètres, permet à l’IA d’apprendre le langage naturel de manière autonome. Le résultat ? Un chatbot capable de fournir des réponses dans un langage naturel et conversationnel, offrant ainsi une expérience utilisateur convaincante.

LaMDA a été annoncé pour la première fois lors de la conférence Google I/O en 2021, mais il est resté à l’état de prototype et n’a jamais été rendu public. Après le lancement de ChatGPT à la fin de l’année 2022, Google a rapidement réagi en développant un chatbot alimenté par LaMDA afin de rivaliser avec son concurrent. C’est ainsi que Google Bard a été annoncé pour la première fois en février 2023.

👉 Est-ce que Google Bard est disponible en France ?

Oui, Google Bard est enfin disponible en France, mais il reste en phase expérimentale. Après son annonce, Google Bard est devenu disponible pour un nombre limité d’utilisateurs, par liste d’attente. Toutefois, lors de la conférence Google I/O 2023, l’entreprise a annoncé que Bard était désormais accessible dans 180 pays et territoires à travers le monde.

Google est donc finalement parvenu à entrer dans les clous de la réglementation européenne. Il a pu lancer son IA générative en France et dans les autres pays de l’UE. Vous pouvez ainsi y accéder directement sur votre navigateur sans avoir à passer par un VPN. Et converser avec lui en français, le robot conversationnel maîtrisant désormais 40 langues.

Voici comment utiliser l’outil dans les grandes lignes :

Accédez à bard.google.com dans votre navigateur Web. Connectez-vous à votre compte Google en utilisant vos identifiants. Acceptez les conditions d’utilisation de Google. Vous verrez alors un champ de texte vide avec l’indication Saisissez une requête ici. C’est là que vous pouvez saisir votre demande ou votre question. Une fois ceci fait, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton Envoyer pour obtenir la réponse de Bard.

Il existe également quelques techniques pour améliorer votre expérience utilisateur :

Si vous souhaitez voir d’autres réponses alternatives, cliquez sur Afficher d’autres suggestions. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse fournie, vous pouvez cliquer sur Générer de nouvelles suggestions (la flèche qui tourne). Pour modifier votre requête, cliquez sur l’icône du crayon à côté de la demande. Vous pouvez continuer la conversation avec Bard en posant des questions supplémentaires ou en explorant différents sujets. Pour exporter la réponse de Bard, cliquez sur l’icône de partage située sous la réponse et sélectionnez l’option d’exportation vers Gmail ou Google Docs. Vous pouvez également créer un lien public à partager sur un service tiers tels que LinkedIn, Facebook, X (l’ex Twitter) ou Reddit. Pour activer le mode sombre, cliquez sur l’engrenage situé en haut à droite de l’interface et sélectionner Utiliser le thème sombre.

Un prompt sur Google Bard

Tout comme ChatGPT, Bard se présente principalement sous la forme d’un champ de texte vide avec un espace dédié à la saisie de votre requête. Il vous suffit donc d’écrire votre prompt et Bard vous fournira une réponse quasi instantanée. Désormais, tous vos échanges avec Bard sont conservés dans un historique situé sur le volet latéral gauche. Il est donc aisé de retrouver un chat pour continuer à travailler dessus.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons posé la question suivante au chatbot : « C’est quoi le site Tom’s Guide France ? ». Bard nous a alors fourni une description détaillée de notre site Internet, avec ce qu’il apprécie dans nos contenus. À partir de là, vous pouvez orienter la conversation dans la direction qui vous intéresse.

Les possibilités avec Bard sont évidemment multiples. Pour vous aider à démarrer, Google soumet quelques idées aléatoires à chaque fois que vous ouvrez l’outil. Lors de nos derniers essai, le géant nous a proposé les prompts suivants :

Fais-moi une recette avec une courge, de la feta et des champignons.

Liste-moi les variétés de tomates et compare-les dans un tableau.

Donne-moi des idées de sujets pour aborder mes clients lors d’une brocante.

Donne-moi des conseils pour mieux dessiner.

J’ai du mal à m’endormir, aide-moi à créer un rituel du coucher.

Je vends un fauteuil à rafistoler. Il est en velours jaune, avec des fleurs brodées. Peux-tu rédiger une courte annonce ?

En plus des fonctionnalités de base, Google Bard dispose de quelques caractéristiques intéressantes qui lui permettent de se distinguer des autres chatbots. Tout d’abord, pour chaque réponse donnée, Bard vous propose deux autres suggestions.

Dans notre exemple, l’une des suggestions fournit une explication de ce qu’est Tom’s Guide France sans aucun avis personnel, tandis que l’autre est une version légèrement modifiée de la première réponse. Vous pouvez même demander à Bard de fournir d’autres suggestions en cliquant sur la flèche rotative à droite.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur une image ? Vous cherchez l’inspiration pour un texte accompagnant une image (un mot de remerciement par exemple) ? Il est désormais possible de faire des requêtes intégrant du texte et des images, Bard analysant la photo pour vous aider. De son côté, Bard peut aussi intégrer des images dans ses réponses.

D’autres options sont également disponibles :

Affiner la longueur des réponses (plus courte, plus longue).

Configurer le style des réponses (plus simple, plus familière, plus pro).

Poursuivre un chat partagé via un lien public.

Exporter des réponses vers Gmail ou Google Docs.

Exporter du code vers Replit ou vers Google Colab.



Prochainement, vous pourrez donner des instructions à Google Bard. L’option mémoire permettra de donner du contexte à Bard (sur votre métier par exemple) afin de gagner du temps pour vos futurs prompts. Il ne faudra plus tout expliquer à chaque nouveau chat. La fonctionnalité Mémoire pourra être personnalisée et désactivée selon votre bon vouloir.

➕Google Bard a-t-il droit à des extensions ?

Google Bard s’agrémente désormais avec des extensions très pratiques. Logiquement, la firme de Mountain View fusionne ses services phares avec son chatbot. Il est par exemple possible de consulter les vols Paris-Madrid, les itinéraires Google Maps pour se rendre à l’hôtel et des vidéos YouTube pour trouver de bonnes adresses. Le tout dans le même chat.

Pour le moment, seuls les utilisateurs anglophones peuvent en profiter. Voici la liste des Extensions ajoutées à Bard :

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

Gmail

Drive

YouTube

Prochainement, on devrait également retrouver :

Instacart (livraison de produits alimentaires)

Kayak (comparateur de vols)

OpenTable (réservation de restaurants)

Redfin (immobilier)

Zillow (immobilier)

Il est également possible de télécharger l’extension Bard Pro pour Google. Cette dernière affiche les informations générées par l’IA de Bard lors de vos recherches sur le web. Il faut toutefois utiliser le navigateur Chrome pour pouvoir installer l’extension. Pour le moment, Bard Pro est compatible avec les moteurs de recherche suivants : Google, Bing, Yahoo, Baidu, DuckDuckGo, Brave, Kagi, Yandex, Naver et Searx.

🤔 Quelles sont les utilisations possibles de Google Bard ?

Google Bard a de nombreuses cordes à son arc. Il s’agit d’un outil très pratique pour rédiger, trouver l’inspiration, comprendre les enjeux d’un sujet et organiser ses idées. Bard peut également être utilisé pour écrire et déboguer du code. Voici quelques exemples d’utilisations :

Répondre à vos questions sur des sujets variés

Disserter sur un sujet universitaire

Résumer un texte ou une page Web

Rédiger un e-mail professionnel

Faire un tableau comparatif

Traduire un texte

Générer des contenus créatifs (poème, histoire, blague, synopsis, essai, etc)

Coder

Faire des programmes pour les vacances

Faire des programmes minceur/sportifs

Créer des listes de tâches, des plans de projets, des présentations, des rapports

Trouver des recettes de cuisine

Résoudre des problèmes mathématiques

Lors de la conférence Made By Google en octobre, le géant de la tech annonçait que l’Assistant Google sur Android allait être alimenté par l’IA. Le potentiel de l’assistant sur smartphone va ainsi être démultiplié grâce à Bard, qui a vocation à terme à le remplacer. La métamorphose de l’Assistant Google par Bard devrait bientôt commencer, la version bêta étant en cours de déploiement. Le 7 janvier, le développeur Dylan Roussel montrait un aperçu des fonctionnalités à venir dans un thread sur X.

IMPORTANT NOTE: The features mentioned in this thread are unreleased. Some of them may never become available. They may also change until they are officially released. (3/9) — Dylan Roussel (@evowizz) January 7, 2024

🆚 Quelles différences entre ChatGPT et Google Bard ?

Les services proposés par ChatGPT et Bard sont globalement les mêmes, les utilisateurs saisissant une requête pour recevoir une réponse. Plus votre prompt sera élaboré et précis, plus la réponse fournie par le chatbot sera à la hauteur de vos espérances. Une règle immuable qui fonctionne pour les deux agents conversationnels.

Au rayon des différences, Bard utilise le tout dernier modèle de langage de Google, PaLM 2. ChatGPT utilise quant à lui GPT-3.5, la technologie GPT-4 étant disponible dans sa version payante, ChatGPT Plus. En matière de fonctionnement, il existe aussi quelques différences notables entre les deux rivaux :

Bard propose plusieurs suggestions de réponse contrairement à ChatGPT.

Bard est connecté à Internet contrairement à la version gratuite de ChatGPT.

Bard est totalement gratuit contrairement à ChatGPT qui dispose d’une version premium.

ChatGPT vs Google Bard

👉 Quel chatbot est le meilleur entre ChatGPT et Google Bard ?

C’est une question épineuse qui mérite d’être posée. Dans notre comparatif ChatGPT vs Google Bard, nous avons observé que l’outil d’OpenAI surpasse son rival dans de nombreux domaines comme la rédaction, le codage ou la résolution de problèmes mathématiques. Bard se montre tout de même plus rapide et mieux pourvu en fonctionnalités que ChatGPT.

Qui plus est, ses réponses sont bien plus en phase avec l’actualité. En effet et comme nous l’avons précisé plus haut, Bard élabore ses réponses en puisant directement dans les données du Web ; ce qui lui permet de récupérer les informations les plus récentes. À l’inverse, les sources de la version gratuite de ChatGPT s’arrêtent en 2021, ce qui limite son accès aux informations chaudes.

Avantages Inconvénients Bard – Rapidité

– Nombre de fonctionnalités

– Capacité à rechercher des informations actuelles

– Performant pour résumer le contenu de pages web – Il invente parfois des informations

– L’absence de plugins (pour le moment)

– Les sources tirées d’Internet ne sont pas toujours fiables

– Une plume parfois décevante ChatGPT – Meilleur pour l’écriture de textes dans l’ensemble

– Codeur de l’extrême

– Talent avéré pour la vulgarisation de sujets complexes

– La possibilité d’utiliser différents plugins

– L’intégration sur des sites et applications populaires – Le site est souvent surchargé, ce qui provoque des interruptions de service

– Les traductions vers d’autres langues sont approximatives

– Il faut vérifier ce qu’il dit, il y a encore beaucoup d’informations erronées

– La version plus avancée, GPT-4, n’est pas gratuite.

✋ Limitations et controverses entourant Google Bard

Contrairement à ChatGPT, Google Bard a accès à l’ensemble des données présentes sur Internet. Cela signifie qu’il peut traiter des sujets d’actualité. En revanche, cela ne garantit absolument pas à 100 % l’exactitude de toutes les informations qu’il va fournir. C’est pourquoi, il est important de toujours vérifier ce qu’il avance avec des sources fiables, et de ne pas lui accorder une confiance aveugle. Comme l’admet Google, son outil Bard peut parfois rapporter des informations erronées.

Lors de sa première démonstration, en date du 6 février 2023, Google Bard avait ainsi commis une erreur en répondant à une question sur les découvertes récentes du télescope spatial James Webb. Il avait affirmé que le télescope fut le premier à prendre une photo d’une exoplanète en dehors de notre système solaire. Ce qui est totalement erroné, car en réalité, la première photo d’une exoplanète a été capturée en 2004 par le télescope VLT Yepun à l’observatoire Paranal ; soit 17 ans avant le lancement du télescope James Webb.

Google Bard sur iPhone

Le fait que Bard diffuse des informations infondées avec une telle assurance a suscité de vives critiques à son égard, et des comparaisons ont été faites avec certaines faiblesses de ChatGPT. En réaction, le cours de l’action de Google avait même baissé de plusieurs points.

Beaucoup d’experts s’accordent sur le fait que les intelligences artificielles doivent être encadrées pour éviter que des drames humains ne se produisent. OpenAI parle même de danger pour l’humanité, et l’émergence de cette technologie est surveillée de très près.

Si ChatGPT ne permet (théoriquement) plus de créer du contenu malveillant, Bard se montre bien plus permissif, selon les chercheurs en cybersécurité de Check Point. Ces derniers ont demandé à l’agent conversationnel de créer un mail de phishing, un enregistreur de frappe et un ransomware. Le chatbot s’est exécuté sans le moindre problème.