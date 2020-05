Google Chrome permet de créer des groupes d’onglets colorés

Le navigateur Google Chrome introduit une nouvelle fonctionnalité pour apporter plus de lisibilité aux onglets tout en améliorant la productivité. Il s’agit de groupes d’onglets que les utilisateurs pourront colorer et nommer afin de les trier plus efficacement.

Crédit : Google

Tout le monde s’est déjà retrouvé dans cette situation. On allume l’ordinateur pour vérifier ses mails, jeter un coup d’œil aux actualités, passer rapidement sur les réseaux sociaux, vérifier l’état de sa commande Amazon et tout autre chose qu’il y a à faire. Seulement voilà, on peut se retrouver très rapidement submergé d’une multitude d’onglets. C’est encore pire quand ils sont tellement rétrécis qu’on ne peut même plus voir de quoi il s’agit. Deux solutions s’offrent alors aux utilisateurs : faire le tri et supprimer des onglets ou ouvrir plusieurs fenêtres du navigateur. Google vient enfin de décider de remédier à cette situation en introduisant des groupes d’onglets. À noter d’ailleurs que cette fonctionnalité est déjà disponible depuis peu sur Opera.

Trier plus facilement les onglets pour mieux s’organiser

La nouvelle version du navigateur de Google, Chrome 83, sera déployée la semaine prochaine. C’est elle qui va apporter la fonctionnalité des groupes d’onglets. Les utilisateurs l’attendaient depuis déjà fort longtemps. Ce sera désormais bien plus simple de rester organisé sur Chrome. Les onglets peuvent donc être triés en différentes catégories telles que le travail ou le divertissement. De plus, il y a la possibilité de choisir une couleur par groupe, mais aussi un nom. Pour les utilisateurs qui préfèrent économiser encore plus d’espace, un émoji peut également être utilisé à la place du nom.

Ce n’est pas souvent que de telles évolutions au niveau de l’ergonomie fassent leur apparition sur les navigateurs. Cela faisait déjà quelque temps que Google Chrome n’avait pas modifié son interface. La fonctionnalité des groupes d’onglets va très certainement devenir tellement populaire qu’on ne pourra bientôt plus s’en passer. Non seulement elle va beaucoup servir à tous ceux qui travaillent majoritairement sur Internet, mais on peut facilement imaginer que les étudiants pourront en profiter pour leurs recherches.

Pour le moment, la nouvelle fonctionnalité est d’ores et déjà disponible dans Google Chrome Beta. Elle sera déployée progressivement pour tout le monde dès la semaine prochaine sur Windows, Mac et Linux.

Source : Slash Gear