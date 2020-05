Google Lens vous aide à être plus productif avec de nouvelles fonctionnalités

Crédit : Google

Avec le confinement, de nombreuses personnes ont dû s’adapter au télétravail. Et, qui dit travail à distance, dit environnement différent et nouvelles habitudes. Idéalement, il faut réussir à garder la même productivité qu’au bureau, si ce n’est plus. Néanmoins, ce n’est pas toujours simple et ça l’est encore moins si l’environnement ne permet pas des conditions de travail optimales. Pour vous aider à booster votre productivité dans cette situation inédite, Google Lens accueille de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci seront d’ailleurs toujours autant utiles après le déconfinement.

Google Lens permet maintenant de copier du texte imprimé ou manuscrit vers un ordinateur

Depuis son intégration à Google Photos en mars 2018, puis le lancement de sa propre application trois mois après, Google Lens s’est révélé très utile pour identifier des objets, des paysages, traduire du texte, etc. Plus récemment, Google Lens permettait même de connaître les plats populaires d’un restaurant et de calculer le pourboire recommandé. Il y a seulement deux mois, Google Lens a été intégré à Google Maps afin de proposer les meilleurs plats d’un restaurant lorsque l’utilisateur jette un coup d’œil aux photos du menu.

Les nouvelles fonctionnalités qui viennent s’ajouter au catalogue déjà bien étoffé de Google Lens permettent donc aux utilisateurs d’améliorer leur productivité. En premier lieu, on retrouve la possibilité de prendre en photo du texte imprimé ou manuscrit afin de le copier directement dans le presse-papier de son ordinateur, si celui-ci est bien connecté sur Chrome avec le même compte Google que le smartphone. Pour le texte manuscrit, il faut quand même que votre écriture soit lisible pour que Lens puisse la reconnaître. C’est une fonctionnalité très pratique pour transférer des notes sur son PC sans avoir à tout retaper, donc gaspiller du temps et perdre en productivité.

La nouvelle fonctionnalité de Lens / Google

Approfondir ses connaissances et apprendre des langues étrangères grâce à Google Lens

Ensuite, Google Lens vous aide également à apprendre une nouvelle langue, et notamment à prononcer correctement les mots. Il y avait déjà la possibilité de traduire du texte depuis longtemps, mais, dorénavant, des phrases ou des mots peuvent être lus à haute voix pour vous apprendre à les prononcer. Enfin, vous pouvez enrichir vos connaissances grâce à Google Lens. Il suffit de sélectionner un mot ou une phrase que vous ne vous connaissez pas ou ne comprenez pas. Une fenêtre de recherche Google s’ouvre ensuite avec l’explication du texte sélectionné.

Google a déployé ces nouvelles fonctionnalités hier sur Android et iOS, à l’exception de celle de la prononciation qui n’est pas encore disponible sur le système d’exploitation d’Apple. Lens a sa propre application sur Android et elle est disponible dans l’application Google sur iOS.

