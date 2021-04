Google dévoile Chrome 90, qu’est ce qui change sur cette version ?

Google a commencé à déployer Chrome 90 pour les ordinateurs de bureau et les appareils Android. Bien que la dernière mise à jour n’apporte pas une longue liste de nouvelles fonctionnalités, il y a deux changements importants pour l’utilisateur qui rendent le navigateur le plus populaire encore meilleur.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on peut noter la prise en charge de l’encodeur AV1 et le transfert par défaut des utilisateurs vers les versions HTTPS des sites Web.

Chrome 90 – Crédit : Chrome

Par défaut, Chrome redirigera désormais tous les sites Web vers le protocole HTTPS, plus sûr. Ce dernier, crypté à l’aide du protocole TLS (Transport Layer Security), sécurise les communications sur les réseaux en authentifiant le site Web et en protégeant les données qui transitent.

De plus, la fonctionnalité de recherche par onglet de Google Chrome continue de se déployer dans Chrome 90. Elle vous permet d‘effectuer une recherche dans vos onglets ouverts parmi toutes les fenêtres de navigateur ouvertes pour trouver une page spécifique.

Chrome 90 pourrait améliorer les performances de Stadia

Avec Chrome 90, Google introduit également l’encodeur AV1 pour augmenter les performances des logiciels de vidéoconférence utilisant WebRTC. Google affirme l’encodeur AV1 permet une compression plus efficace par rapport aux autres types d’encodage vidéo, ce qui réduit la consommation de bande passante et améliore la qualité visuelle.

De plus, il permet aux utilisateurs sur les réseaux à très faible bande passante (offrant la vidéo à 30 kbps et moins) d’utiliser la vidéo. Enfin, l’AV1 offre une amélioration significative de l’efficacité du partage d’écran par rapport au VP9 et aux autres codecs. Le codec AV1 permet déjà de consommer moins de data sous Android sur Netflix.

Grâce au codec AV1, Google pourrait également bientôt améliorer les performances de Stadia. En effet, ce dernier pourrait permettre à des joueurs qui ne possèdent pas la fibre de jouer dans d’excellentes conditions. Jusqu’à présent, Google préconisait une connexion internet minimale de 10 Mbps pour jouer à Stadia, mais ce débit minimum pourrait être revu à la baisse grâce au AV1. De plus, la consommation de données cellulaires qui peut atteindre 20 Go/h en 4K quand vous n’utilisez pas le Wi-Fi pourrait également être réduite.

Néanmoins, tous les composants ne prennent pas en charge ce codec. Pour pouvoir l’utiliser, il faudra vous assurer de disposer au minimum d’un processeur Intel Tiger Lake, d’une carte graphique RTX 3000 ou encore d’une RX 6000 d’AMD. Actuellement, une manette et un Chromecast sont offerts si vous précommandez Resident Evil Village sur Stadia.

