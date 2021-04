Google Earth offre un voyage dans le temps avec sa fonction Timelapse

Le 11 juin prochain, Google Earth fêtera son vingtième anniversaire. Pour l’occasion, l’application offre à ses utilisateurs une nouvelle fonction, petite merveille de technologie. Timelapse permet en effet de faire un saut dans le temps et de découvrir comment notre environnement a changé depuis 40 ans. L’immersion est garantie. Car depuis plusieurs années, Google Earth permettait de se projeter dans le passé uniquement en 2D. Les utilisateurs peuvent également changer de point de vue à tout moment et zoomer sur différentes zones.

Google Earth remonte le temps – Crédit : Google Earth

Grâce aux 24 millions d’images satellite récupérées auprès de la NASA, Google Earth s’offre une nouvelle jeunesse. Dans la Silicon Valley, la fierté est de mise depuis l’annonce de cette évolution considérable !

Une mise à jour importante

Rebecca Moore, la chef de file de Google Earth vient tout juste de présenter cette avancée majeure qui va modifier profondément l’expérience utilisateur. « La 3D rend l’expérience plus immersive, plus convaincante. On peut observer le réchauffement climatique de nos propres yeux. Timelapse transforme une énorme quantité de données satellites en une image facile à comprendre. L’abstrait devient concret. Et nous espérons que ces images peuvent mettre tout le monde d’accord sur ce qu’il se passe et pousser à l’action« . Car au-delà d’un simple enjeu technologique, Google Earth entend bien sensibiliser les internautes à la situation climatique et écologique désastreuse de notre planète.

Pour se faire, Moore a notamment pris en exemple le cas alarmant du glacier Columbia situé en Alaska. En quarante années seulement, la glace a reculé de près de 19 kilomètres. Il fallait que l’abstrait devienne concret pour éveiller les consciences. Et cette visualisation 3D permettra sans doute d’éveiller les consciences, tout en devenant un merveilleux outil pédagogique à la portée de tous. Elle permet de se focaliser sur plusieurs zones en offrant un récit sur la problématique rencontrée par tel ou tel lieu.

Les différentes vidéos sont également disponible sur YouTube. Mais la mise à jour ne s’arrête pas en si bon chemin. En effet, Google Earth promet d’enrichir encore sa base de données dans les dix prochaines années. Pour cela, l’application s’appuiera sur les images satellitaires de Copernicus. Cela permettra de pouvoir poursuivre durablement l’expérience et alerter la population mondiale sur les catastrophes écologiques qui nous guettent. « Avec ce genre d’outil, il faut s’attendre à des avancées notamment dans la géographie du paysage, l’urbanisme, l’écologie, l’océanographie ou la glaciologie » témoigne d’ailleurs le géographe Gilles Dawidowicz.

Plus besoin de se prendre à rêver de voyage temporel : Google Earth en fait une réalité. Il est donc désormais possible de devenir un scientifique aguerri en seulement quelques clics !

