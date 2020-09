Google Maps est officiellement disponible sur l’Apple Watch après trois ans d’absence

Google Maps sur l’Apple Watch – Crédit : Apple

En 2017, Google a soudainement retiré son service de navigation du système d’exploitation watchOS. Les utilisateurs se sont donc retrouvés contraints à devoir utiliser des alternatives, notamment Apple Plans qui a d’ailleurs adapté ses recommandations face à la pandémie de Covid-19. La firme de Mountain View a annoncé le mois dernier que Maps allait enfin revenir sur l’Apple Watch. La promesse a donc bel et bien été tenue puisque Google Maps est d’ores et déjà disponible au téléchargement (gratuit bien entendu) sur l’App Store.

Google Maps sur l’Apple Watch est basique, mais fonctionnel

La nouvelle version de Google Maps ne permet pas de choisir un nouveau lieu directement depuis l’Apple Watch. Il faut le sélectionner depuis l’application iOS avant de pouvoir repasser sur la montre connectée pour la navigation. Contrairement à ce que certains utilisateurs pouvaient s’attendre après une aussi longue absence, Google Maps sur watchOS n’est pas vraiment révolutionnaire. Malgré le fait qu’il n’apporte pas de nombreuses fonctionnalités, il reste très pratique pour les utilisateurs qui préfèrent l’utiliser face à Apple Plans.

En plus de la navigation à proprement parler, Google Maps affiche l’heure d’arrivée estimée (ETA) et la durée du trajet sur l’écran de l’Apple Watch. D’ailleurs, Google a recours à l’intelligence artificielle DeepMind afin de rendre ces données encore plus précises. Celle-ci arrive effectivement à prédire le trafic routier avant même qu’un ralentissement n’ait lieu. Il est également possible de choisir son mode de déplacement depuis la montre, ce qui évite de devoir sortir son smartphone à maintes reprises.

Pour installer Google Maps sur l’Apple Watch, il faut d’abord s’assurer d’avoir au minimum watchOS 5 et vérifier que la mise à jour 5.52 soit installée sur l’application iOS. Si ces critères sont remplis, Google Maps peut être téléchargé directement depuis l’App Store.

Source : The Verge