Google Messages : comment activer les animations secrètes dans vos conversations

Google Messages est l’application de référence des utilisateurs Android. A mesure que les années passent, elle s’apparente de plus en plus à une messagerie moderne grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à la prise en charge du RCS. En fin d’année 2023, Google a d’ailleurs dévoilé une nouvelle salve d’options censés déboulés prochainement.

Réactions dynamiques, bulles personnalisées, optimisation des messages vocaux, configuration du profil, photomoji… Certaines fonctionnalités ont désormais commencé à arriver en version stable dans certaines régions. Et depuis peu, les animations secrètes s’invitent aussi doucement mais sûrement dans l’application de messagerie. De quoi mettre un peu de fantaisie dans vos discussions.

Google Messages : les animations cachées sont désormais activables

Pour rappel, les animations cachées se déclenchent lorsque votre message contient certains mots-clés spécifiques. Par exemple, si vous envoyez un “Je t’aime” à votre chère et tendre, une explosion de cœurs surgira dans la fenêtre de discussion. L’animation s’activera aussi si vous envoyez “Joyeuse Saint-Valentin”. “Ca me me paraît bien” provoque de son côté l’apparition d’un florilège de pouces. La formule “Il neige” fait quant à elle apparaître des flocons.

Au total, une quinzaine d’expressions activent des animations secrètes. Pour le moment, cette fonctionnalité originale se cantonne seulement à une poignée d’utilisateurs. Mais son déploiement devrait s’accélérer dans les jours et les semaines à venir, comme le prédit Android Police. N’hésitez donc pas à faire des tests régulièrement pour tenter de les faire apparaître sur votre application.

Parallèlement, Google planche sur une autre fonctionnalité permettant de réagir plus rapidement aux messages. Dans une récente version bêta, plusieurs lignes de code évoquent l’option à venir “double_tap_to_react”. Concrètement, celle-ci vous permettra d’envoyer une réaction emoji en tapant deux fois sur le message (au lieu de maintenir votre doigt appuyé dessus).

A l’avenir, Google Messages sera également agrémenté de Gemini. L’IA générative pourra aider les utilisateurs à rédiger et aura la possibilité d’interagir avec les autres services Google.