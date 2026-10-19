Google Messages va vous simplifier la vie quand vous avez rendez-vous

Google Messages élargit les possibilités offertes par sa fonction de partage de position en direct. Les utilisateurs ne seront bientôt plus limités à la vue standard de Google Maps. Ils pourront choisir d’autres options d’affichage et consulter les conditions de circulation pour retrouver plus facilement quelqu’un.

Google Messages s’améliore au fil du temps pour gommer ses défauts persistants. Outre l’intégration d’une nouvelle section dédiée aux jeux, Google prévoit aussi d’enrichir son outil de partage de la géolocalisation en direct. Telle est la découverte faite par Android Authority qui a analysé le fichier APK de la version bêta 20261013 de la célèbre app.

Jusqu’ici, toute position partagée ou reçue en direct s’affichait uniquement sur la vue standard de Google Maps. Impossible donc de basculer vers les vues Satellite ou Relief directement dans Google Messages. Dans la version bêta analysée par nos confrères, un nouveau bouton permet de sélectionner le type de carte et d’afficher des détails supplémentaires, comme les conditions de circulation.

Google Messages prépare de nouvelles options pour le partage de position

Ces nouvelles possibilités s’avèreront très utiles dans plusieurs situations. Imaginez que vous devez retrouver un ami devant un centre commercial bondé, qui compte plusieurs entrées. Sur la vue classique, sa position prendra la forme d’un point à proximité d’un grand bloc gris. En vue satellite, vous pourrez en revanche repérer précisément où il se trouve, par exemple près du parking ou d’une entrée spécifique.

L’affichage du trafic en temps réel se révèlera également très pratique. Lorsqu’un ami vous préviendra qu’il est en retard, vous pourrez consulter les conditions de circulation autour de lui et vérifier s’il est coincé dans les embouteillages.

Google is testing enhanced map controls and traffic overlays for in-chat location sharing in Google Messages



✅ Details and screenshots – https://t.co/5LeMCC3fyn pic.twitter.com/f7KuNKag5m — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 19, 2026

Nous ignorons encore quand ces nouveautés seront déployées. Habituellement, les nouvelles fonctions de Google Messages restent en phase de test pendant un certain temps. Elles sont ensuite proposées à un nombre restreint d’utilisateurs avant d’être progressivement déployées à plus grande échelle. Rien ne garantit toutefois que ces nouveautés verront le jour : Google peut encore modifier ses plans ou décider de les abandonner.

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