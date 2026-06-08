Google Messages : activez vite cette option pour éviter les envois accidentels

Les suggestions de réponses sur Google Messages sont pratiques mais elles peuvent aussi provoquer des envois accidentels. Google vient enfin d’y remédier en intégrant un nouveau paramétrage bienvenu.

Alors que de nouvelles options de personnalisation sont en préparation pour Google Messages, l’application vient enfin d’améliorer sa fonctionnalité “Suggestions”. Une mise à jour bienvenue qui permettra d’empêcher les envois accidentels. Pour rappel, Google Messages suggère automatiquement plusieurs réponses rapides pour vous faire gagner du temps. Sauf qu’un simple appui sur l’une des suggestions lance l’envoi du message.

Si votre doigt dérape malencontreusement, vous risquez ainsi d’expédier une réponse que vous n’aviez pas l’intention de transmettre. L’application ne permettait pas non plus de modifier le message suggéré avant de l’envoyer. Ces deux défauts agaçants ont enfin été corrigés dans la version stable de l’app. Après avoir activé le bon paramètre, la réponse proposée se nichera directement dans le champ de saisie. Vous aurez alors tout loisir de l’éditer, de l’envoyer ou de l’abandonner.

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Comment empêcher l’envoi automatique des réponses suggérées sur Google Messages ?

L’ajout d’une validation manuelle permet d’empêcher les envois accidentels qui peuvent provoquer des situations gênantes et des quiproquos. Elle permet en outre de modifier et de compléter la réponse suggérée à votre guise. Notez toutefois qu’elle n’est pas activée par défaut sur l’application. Pour ce faire :

Ouvrez l’application Google Messages .

. Appuyez sur votre avatar.

Ouvrez les Paramètres de l’application Messages .

. Suivez le chemin Suggestions et actions > Suggestions .

. Optez pour l’option Appuyer pour rédiger un message.

© Tom’s Guide

Ce nouveau paramétrage a été intégré dans la version stable de la célèbre messagerie, comme nous avons pu le vérifier de notre côté. Le déploiement étant progressif, il est possible que vous deviez patienter plus longtemps avant de pouvoir y accéder. Assurez-vous que l’application est bien à jour et suivez les instructions susmentionnées pour en avoir le cœur net.