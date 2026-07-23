Google Messages : comment personnaliser vos conversations avec un thème unique ?

Il est possible de personnaliser vos conversations dans Google Messages. L’application permet d’appliquer des thèmes personnalisés, de modifier le fond d’écran et même d’utiliser vos propres images pour donner une apparence unique à chaque discussion.

Google Messages propose désormais davantage d’options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent appliquer des thèmes à leurs conversations, choisir un fond d’écran parmi les suggestions proposées par Google ou utiliser leurs propres photos. Personnaliser les discussions permet de les repérer plus facilement au premier coup d’œil, d’éviter les erreurs de destinataire et d’apporter une touche de personnalité à chaque échange.

Comment personnaliser vos discussions Google Messages ?

Ajouter un thème à une conversation est une fonctionnalité quelque peu cachée dans Google Messages, mais elle reste facilement accessible en quelques manipulations :

Ouvrez Google Messages .

. Appuyez sur l’avatar du contact dont vous souhaitez changer le thème de discussion.

Appuyez sur le bouton cerclé I puis sur Thème du chat .

puis sur . Choisissez l’un des thèmes de couleur de la palette parmi les différentes propositions disponibles, puis appuyez sur Appliquer .

. Vous pouvez aussi sélectionner un fond d’écran proposé par Google ou choisir une image de votre galerie en cliquant sur Choisir une photo .

. Appuyez enfin sur Appliquer pour enregistrer vos changements.

© Tom’s Guide

Notez que les modifications apportées à un thème seront uniquement visibles par vous. Votre interlocuteur continuera de voir la conversation avec sa propre palette de couleurs et son fond d’écran. Si vous choisissez une photo de la galerie, privilégiez une image au format portrait. Les images au format paysage risquent de ne pas être correctement recadrées par Google Messages.

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Il est en outre préférable de sélectionner la palette de couleurs après avoir choisi votre fond d’écran afin qu’elle s’harmonise correctement avec ce dernier. Ce système plus poussé de personnalisation devrait en tout cas contenter les orphelins de Samsung Messages, habitués à pouvoir modifier en profondeur chaque conversation.