Google Messages prépare une jolie surprise pour ses utilisateurs

Google Messages songe sérieusement à rendre nos conversations plus amusantes. Plusieurs chaînes de caractères repérées dans l’application suggèrent que des jeux seront bientôt proposés aux utilisateurs.

© Envato

Après avoir introduit la sélection partielle de texte, Google Messages continue de se réinventer. La célèbre messagerie des smartphones Android pourrait intégrer à l’avenir des jeux directement dans les discussions. Telle est la découverte faite par Android Authority qui s’est infiltré dans la dernière version de l’application, alerté par une publication du leaker Abhishek Yadav sur X.

Le média spécialisé a repéré des chaînes de caractères pointant vers une nouvelle section “Jeux”. Plusieurs titres sont listés, dont Mots mêlés, Échecs, Cup Pong, Dames, Billard, Basketball, Puissance 4, Crazy 8 et Fléchettes. Les chaînes sont introduites par le préfixe “Midnight”, qui semble être le nom de code de la future interface ludique.

A lire > Google Messages : comment personnaliser vos conversations avec un thème unique ?

Google Messages pourrait bientôt transformer vos conversations en terrain de jeu

Ces indices suggèrent que la messagerie pourrait intégrer prochainement des jeux à la manière de GamePigeon, l’application d’Apple qui permet de lancer de nombreux mini-jeux au sein des conversations iMessage. Les titres mentionnés pour Google Messages correspondent en tout cas parfaitement à cet usage. Les échecs, les dames ou encore le Puissance 4 sont naturellement adaptés aux parties rapides au tour par tour entre deux joueurs.

Google Messages is working on a built-in games feature that could bring an iMessage/GamePigeon-like experience to Android users



✅ Details – https://t.co/u6IGfhLBHt pic.twitter.com/saJsC03utY — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 7, 2026

En attendant d’en savoir plus, la prudence reste de mise. Google n’a encore rien officialisé et le fonctionnement de ces jeux demeure inconnu. Ils pourraient être accessibles directement depuis une conversation, via un menu dédié, ou prendre une autre forme. Gardez aussi à l’esprit que la présence des chaînes de caractères évoquées ne garantit pas un lancement prochain de la fonctionnalité. Google peut encore la modifier, la reporter voire même l’abandonner.