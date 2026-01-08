Google Messages : ce nouveau menu malin va vous faire gagner du temps

Google Messages se rénove grâce à l’ajout à venir d’un nouveau menu pratique. Celui-ci sera accessible en appuyant longuement sur un message ou une photo, vous donnant accès rapidement à une palette d’actions.

Google Messages s’améliore au fil du temps pour pouvoir s’assoir à la table de ses concurrents. La dernière nouveauté en date ? Google planche depuis plusieurs mois sur un menu contextuel que l’on devinait déjà très utile, en particulier pour la manipulation à une main sur les smartphones à grand écran.

Bonne nouvelle, le déploiement de cette nouveauté chez l’ensemble des usagers ne devrait plus tarder. Le leaker AssembleDebug a repéré le nouveau menu d’actions dans la dernière version bêta de l’application de messagerie. Celui-ci remplacera à terme le système peu intuitif qui était en vigueur jusqu’alors.

Google Messages va ajouter une barre d’actions flottante

Lorsque vous souhaitez accéder aux options sur Google Messages, vous devez appuyer longuement sur le message ou l’image. Cela fait apparaître une barre en haut de l’interface. Celle-ci met en exergue les boutons Copier, Supprimer et Ajouter aux favoris (pour les messages) ou Supprimer, Ajouter aux favoris et Enregistrer (pour les photos). Les autres actions disponibles sont accessibles en cliquant sur les trois points, ce qui n’est pas très pratique.

A l’avenir, lorsque vous ferez un appui long sur un message, les réactions émojis s’afficheront toujours en premier mais vous pourrez accéder directement aux autres options dans un panneau compact qui se nichera directement en dessous. Voici les actions qui s’afficheront :

Répondre

Transférer

Supprimer

Copier (messages)

Remix (images)

Ajouter aux favoris

Sélectionner plus

Infos

Enregistrer (images)

De quoi éviter les allers-retours entre le haut et le bas de l’écran tout en simplifiant l’usage à une main de votre smartphone. Après avoir corrigé ce gros défaut dans les chats RCS, Google Messages continue de s’étoffer pour faciliter la vie de ses usagers. Il faudra encore patienter légèrement pour que le nouveau menu d’actions soit déployé en version stable.