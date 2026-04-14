Google Messages copie une fonctionnalité adorée de Samsung Messages

Alors que Samsung Messages vit ses derniers instants, Google Messages reprend certains de ses codes. L’application s’apprête notamment à proposer davantage d’options de personnalisation à l’instar de son concurrent.

Après la résolution du bug de l’outil Photomoji, Google Messages continue de s’activer en coulisses. L’expert d’Android AssembleDebug nous révèle que l’application devrait s’agrémenter prochainement de nouvelles options de personnalisation. Un très bon point, le service de messagerie étant jusqu’ici plutôt limité en la matière. Sur Google Messages, il est seulement possible d’actionner l’option “Modifier les couleurs” via le menu à trois points. Vous pourrez alors modifier la couleur de l’arrière-plan ainsi que celle des bulles de discussion.

De son côté, Samsung Messages, dont les jours sont comptés, offre une personnalisation bien plus poussée. L’application permet notamment d’embellir vos conversations avec des images issues de votre galerie. En complément, l’outil Theme Park, intégré au module Good Lock de Samsung, offre davantage d’options (modification avancée des couleurs des bulles, réglage du contraste, thèmes basés sur le fond d’écran, etc.).

Google Messages is cooking up a feature Samsung Messages users will love https://t.co/SciccZdXjM — Android Authority (@AndroidAuth) April 14, 2026

Google Messages va offrir de nouvelles options de personnalisation

On devrait retrouver bientôt des fonctionnalités similaires sur Google Messages. Dans la dernière version bêta de l’application, plusieurs chaînes de caractères laissent entrevoir le déploiement des futures options de personnalisation. Google devrait notamment permettre aux utilisateurs de modifier les arrière-plans, d’ajuster les couleurs des bulles de discussion et d’importer leurs propres images en fond d’écran.

La présence de sections distinctes dédiées aux arrière-plans et aux bulles suggère que les utilisateurs pourront combiner les couleurs librement plutôt que de se limiter à des thèmes prédéfinis. La personnalisation serait en outre plus interactive grâce à des options comme “Aperçu du thème” et “Appliquer”.

Il faudra patienter encore avant que ces nouvelles fonctionnalités soient déployées en version stable. Si Google ne les abandonne pas en cours de route, elles devraient permettre d’adoucir la transition des usagers de Samsung Messages vers Google Messages. Ces derniers étaient particulièrement attachés aux options de personnalisation cohérentes avec le reste de l’OS ainsi qu’aux thèmes payants qu’ils vont malheureusement perdre.

D’où leur frustration de devoir se coltiner Google Messages, lequel est pour le moment nettement moins flexible sur le plan esthétique. “Nous demandons des choix de couleurs de base dans Google Messages – beige chaud, bleu doux, vert doux, bleu-gris, vert-gris. Quelque chose qui ne nous oblige pas à renoncer aux thèmes que nous avons déjà achetés”, implore un utilisateur de Samsung Messages sur un fil Reddit.