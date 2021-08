Google met fin à Android Auto sur smartphones

Android Auto est une application relativement pratique qui permet de dupliquer l’écran de son téléphone sur les véhicules compatibles. Sorti en 2014 au même titre qu’Apple CarPlay, l’OS introduit donc 2 nouveautés pour les voitures, la possibilité de contrôler une partie de son téléphone directement sur le grand écran tactile du véhicule ou avoir un mode conduite sur le téléphone (fonction disponible à partir de 2016), simplifiant grandement l’interface si votre voiture ne permet pas la connexion.

Crédit : Google

À la condition d’avoir un véhicule adapté, Android Auto pour smartphone permet donc de profiter de Google Maps, Waze, Spotify… directement sur l’écran central. Un véritable confort puisque l’utilisation de Waze, permet de remplacer le GPS de la voiture par un modèle collaboratif, toujours à jour et en permanence connecté afin de connaître l’état de la circulation, sans parler du signalement des diverses zones de danger.

Une fin souvent annoncée, mais repoussée

Le problème de ce système est justement la compatibilité avec les véhicules. En effet, à la sortie de celui-ci et pendant un long moment, peu de voitures proposaient une compatibilité avec le système de Google. C’est pour cela que deux ans plus tard, la firme de Mountain View décide de sortir une application mobile, avec de grosses icônes et une intégration poussée de Google Assistant. Le but étant, bien évidemment, de limiter au maximum les sources de distraction au volant.

En 2019, Google annonce donc vouloir arrêter l’application au profit de son intégration directe dans Google Assistant. Cependant, l’entreprise repoussera cette décision à plus tard.

Récemment, des utilisateurs de Pixel sous Android 12 ont signalé sur le forum XDA que l’application ne fonctionnait plus. À la place, un message disant qu’« Android Auto est maintenant disponible que pour les écrans de voiture. Essayez plutôt le mode conduite de Google Assistant ».

Avec le déploiement progressif d’Android 12, l’application mobile Android Auto est donc condamnée à disparaître au profit du mode conduite directement intégré à l’assistant. Pour ceux qui possèdent un véhicule compatible, aucun changement à signaler dans l’expérience utilisateur.

Un changement de direction donc, mais avec un impact mineur pour l’utilisateur puisqu’au final, que ce soit sur petit ou grand écran, Waze, Spotify et nos applications habituelles seront utilisables de la même manière qu’actuellement. Et vous, utilisez-vous l’application Android Auto ?

Source : arstechnica