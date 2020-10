Google : vous pouvez désormais rechercher une musique en la chantonnant

La fonctionnalité de chantonnement du moteur de recherche Google – Crédit : Google

Vous avez une chanson en tête, mais vous ne vous souvenez plus des paroles ou du titre exact ? Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de la recherche Google, vous pouvez facilement retrouver la musique en question en la chantonnant. Le moteur de recherche prend aussi en compte le chant et le sifflotement. Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de vous rendre dans l’application ou le widget Google. Sélectionnez ensuite l’icône de microphone, puis « chercher une chanson ». Le moteur de recherche va alors écouter ce que vous avez à chantonner pendant quelques secondes avant de vous proposer une liste de résultats.

Google utilise un algorithme d’apprentissage artificiel pour reconnaître la chanson que vous fredonnez

Google a présenté cette nouvelle fonctionnalité dans une vidéo publiée sur YouTube. Elle donne des exemples des types de chantonnements et de sifflotements qui peuvent être utilisés avec le moteur de recherche. Heureusement, la fonctionnalité arrive à reconnaître assez facilement la musique fredonnée. Cette nouveauté n’est pas sans rappeler celle de Spotify qui vous permet de chercher des chansons en tapant les paroles dans la barre de recherche.

Le géant des moteurs de recherche a expliqué sur son blog qu’un algorithme d’apprentissage artificiel est utilisé pour retrouver les titres de musique. Quand Google vous présente les résultats, ils sont individuellement accompagnés d’un pourcentage de ressemblance avec la mélodie que vous avez chantonnée. Google a d’ailleurs précisé que vous pouvez « sélectionner le meilleur résultat et découvrir des informations sur la chanson et l’artiste ».

La fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs d’iOS et d’Android. Entre 10 et 15 secondes sont nécessaires à l’algorithme pour retrouver la chanson. Bien entendu, vous pouvez aussi directement demander à l’assistant Google « Quelle est cette chanson ? » pour lancer la fonctionnalité. D’ailleurs, 20 langues sont prises en charge par le moteur de recherche Google. Enfin, cette nouvelle fonctionnalité est la dernière en date pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Au début du mois, nous vous avions présenté Google Hold for Me qui écoute les musiques d’attente au téléphone à votre place. Le géant américain a aussi annoncé il y a quelques jours que les alertes liées à la sécurité de votre compte apparaîtront bientôt dans les applications Google.

Source : SlashGear