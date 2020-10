Google : les alertes liées à la sécurité de votre compte apparaîtront dans ses applications

Logo Google sur Chrome – Crédit : Google

Depuis 2015, les utilisateurs d’Android reçoivent des notifications leur alertant d’un problème au niveau de leur compte Google ou de la sécurité de celui-ci directement sur leur smartphone. Grâce à ce changement, les équipes du géant américain ont remarqué que le nombre d’utilisateurs agissant dans l’heure suivant la réception de la notification avait été multiplié par 20. En effet, les alertes liées à la sécurité étaient habituellement toujours envoyées par e-mail. Néanmoins, ce n’était pas la manière la plus idéale. De faux e-mails peuvent effectivement sembler légitimes. Cela est surtout le cas pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de rencontrer des pièges sur Internet. Par exemple, de fausses notifications de Google Alertes étaient récemment responsables de rediriger les internautes vers des malwares et arnaques.

Les alertes s’afficheront dans n’importe quelle application Google en cours d’utilisation

C’est le mois national de sensibilisation à la cybersécurité aux États-Unis. Google en a donc profité pour dévoiler les nouvelles mesures qu’il entreprend pour continuer à renforcer la sécurité de ses utilisateurs tout en améliorant leur expérience. Ainsi, les alertes vous notifiant d’un problème de sécurité critique lié à votre compte Google pourront bientôt s’afficher directement dans l’application Google que vous êtes en train d’utiliser (Gmail, Sheets, Drive, etc.).

Une alerte de sécurité s’affichant dans Gmail – Crédit : Google

Comme vous pouvez le voir dans le GIF ci-dessus, la vignette du profil de l’utilisateur se met à clignoter en rouge en affichant un point d’exclamation. En cliquant dessus, une alerte s’affiche en rouge en informant que : « une activité suspecte a été détectée sur votre compte ». L’utilisateur peut alors vérifier l’activité suspecte et décider de l’action qu’il entreprend. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est probable qu’encore plus d’utilisateurs des applications Google se montreront enclins à vérifier ces alertes. En plus d’être davantage interactives, ces alertes ne présentent aucun risque. En effet, le géant américain a précisé que vous n’aurez « pas besoin de vérifier les e-mails ou les alertes de votre téléphone. Les nouvelles alertes résistent à l’usurpation d’identité. Vous pouvez donc toujours être sûr qu’elles proviennent de chez nous ».

Google ne cesse de renforcer la sécurité de ses services. Désormais, l’application Google Chrome sur Android et iOS vous alertera si vos mots de passe sont piratés. De plus, le navigateur Chrome vous avertira aussi si les formulaires des sites web ne sont pas sécurisés. Enfin, cette nouvelle manière d’afficher des alertes sera d’abord déployée pour un petit nombre d’utilisateurs. Google a confirmé avoir prévu de la rendre davantage disponible au début de l’année prochaine.

