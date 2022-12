Grâce à Stranger Things, cette chanson est l’une des plus écoutées de l’année sur Spotify

Le mois de décembre est là et avec lui est arrivé le Spotify Wrapped. Campagne marketing lancée chaque année en décembre, Spotify Wrapped présente aux utilisateurs une compilation visuelle de ce qu’ils ont écouté au cours de l’année. C’est aussi l’occasion de partager quelques statistiques sur les écoutes du monde entier. Selon Spotify, « Running Up That Hill » de Kate Bush (1985) est l’une des chansons les plus écoutées de l’année grâce à Stranger Things.

Max dans la saison 4 de Stranger Things © Netflix

Kate Bush a été re(découverte) cette année avec la saison 4 de Stranger Things. C’est la chanson préférée de la jeune Max qui lui permet d’échapper à Vecna dans l’Upside Down. Avec cette scène de la saison 4, Running Up That Hill a explosé en popularité. C’est d’ailleurs aussi le cas des morceaux du groupe de métal Metallica dont les écoutes ont augmenté de 650,3 % grâce au solo d’Eddie sur le toit d’une caravane dans l’Upside Down.

Les écoutes de Running Up That Hill ont augmenté de 8 700 % après la saison 4 de Stranger Things

Non seulement Running Up That Hill est l’une des chansons les plus populaires de 2022, mais elle a aussi décroché le titre du tube rétro le plus écouté de l’année. Le compte Twitter de Netflix a même tweeté que : « de toute évidence, Max n’était pas la seule à avoir Running Up That Hill (A Deal With God) en boucle quasi constante cette année ».

Clearly Max wasn't the only one with Running Up That Hill (A Deal With God) on a near-constant loop this year…



Kate Bush's iconic 1985 track saw an 8,700% increase in plays this spring, making it 2022's most-streamed throwback song per Spotify! pic.twitter.com/KgoeJQQSz3 — Netflix (@netflix) November 30, 2022

D’après les chiffres de Spotify, les écoutes du tube iconique de Kate Bush ont augmenté de 8 700 % au printemps 2022. C’est un comeback exceptionnel et impressionnant pour un tube de 1985. Il ne fait aucun doute que Running Up That Hill se trouve dans les playlists favorites de nombreux utilisateurs.

Running Up That Hill n’est d’ailleurs pas la seule chanson à être devenue virale suite à la saison 4 de Stranger Things. Spotify a même créé une playlist dédiée aux fans de Stranger Things qui s’appelle « Upside Down Playlist ». Elle comporte évidemment la chanson de Kate Bush ainsi que d’autres classiques de la série. En parlant de Stranger Things, la saison 5 est en cours de préparation, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

