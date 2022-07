Stranger Things, saison 4 : le solo d’Eddie fait exploser les écoutes de Metallica

Le solo d’Eddie dans le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things fait exploser les écoutes des morceaux du groupe de métal Metallica et plus particulièrement de Master of Puppets qui date de 1986.

Décidément, la saison 4 de Stranger Things booste les morceaux des années 1980. Après « Running Up That Hill » de Kate Bush qui est devenue virale 37 ans après sa sortie avec plus de 7 millions de lectures sur Spotify, c’est au tour de « Master Of Puppets » du groupe de heavy métal Metallica de regagner en popularité. Elle fait d’ailleurs aussi partie de la playlist de l’Upside Down créée par Spotify.

Le solo d’Eddie dans la finale de la saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Le solo d’Eddie Munson qui joue Master of Puppets à la guitare sur le toit d’une caravane dans l’Upside Down est l’une des meilleures scènes de la saison. Les fans n’ont pas été les seuls à l’adorer. Metallica a réagi à la reprise de l’acteur Joseph Quinn sur les réseaux sociaux. Les membres du groupe sont ravis que leur morceau de 1986 ait été choisi dans la série, surtout pour « une scène aussi cruciale ».

À lire aussi > Quelles séries regarder après Stranger Things 4 ?

Les écoutes de Master Of Puppets de Metallica ont augmenté de 650,3 % avec la saison 4 de Stranger Things

Grâce à cette fameuse scène d’Eddie Munson, les écoutes de Metallica et plus spécifiquement de Master Of Puppets ont explosé. Un rapport de Luminate obtenu par Variety révèle que la demande d’écoute du morceau de 1986 a augmenté de 650,3 % depuis le 1er juillet, date à laquelle la partie 2 de la saison 4 a été diffusée sur Netflix. La saison 4 a d’ailleurs dépassé le milliard d’heures de visionnage sur Netflix.

Aujourd’hui, Master Of Puppets fait même partie du Top 50 mondial de Spotify. Du 26 au 30 juin, soit les 6 jours précédant la sortie des deux derniers épisodes de la saison 4, le morceau de Metallica avait collecté 1 020 333 streams audio et vidéo. Pendant les 6 jours à compter du 1er juillet, ce nombre est monté à 7 655 536. En plus des écoutes et des visionnages de Master Of Puppets sur Internet, les ventes numériques ont également explosé. Elles ont augmenté de 999 % pendant cette période, selon le rapport de Luminate.

Suite au succès rencontré par cette scène, les scénaristes de Stranger Things ont partagé sur Twitter une vidéo de Joseph Quinn qui s’entraîne sur le morceau de Metallica. L’acteur a vraiment pris sa performance dans Stranger Things au sérieux.

practice makes perfect pic.twitter.com/yjv63A1pfp — stranger writers (@strangerwriters) July 10, 2022

Les quatre saisons de Stranger Things sont toutes disponibles sur Netflix. La saison 5 n’a pas encore de date de sortie, mais les frères Duffer ont commencé à révéler quelques détails sur son intrigue.

Source : CBR