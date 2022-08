Stranger Things saison 5 : date de sortie, casting, scénario, à quoi s’attendre ?

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ont confirmé que la saison 5 sera bel et bien la fin de la célèbre série Netflix. Quand devrait-elle sortir et à quoi s’attendre ? On vous dit tout à son sujet.

Avis à tous les fans de Stranger Things : l’ultime saison de la célèbre série, la saison 5, arrive bientôt sur Netflix. L’écriture de son scénario a officiellement commencé le 2 août 2022, avec un tournage qui commencera début 2023 et une date de sortie en 2024 probable. Le scénario devrait s’axer autour de Will Byers, avec un contexte presque exclusivement lié à la ville d’Hawkins.

Mais quand sortira-t-elle ? Que va-t-il se passer dans la saison 5 ? Et qui reviendra au casting ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 5 de Stranger Things jusqu’à présent.

Quand est-ce que Stranger Things 5 sortira sur Netflix ?

La date de sortie de cette ultime saison dépendra en grande partie de sa date de début du tournage. En août 2022, les frères Duffer ont confirmé qu’ils avaient commencé à écrire son scénario. David Harbour (Jim Hopper) avait quant à lui laissé entendre que le tournage devrait commencer début 2023, dans une interview à British GQ.

Selon les frères Duffer, l’attente entre la saison 4 et la saison 5 de Stranger Things devrait toutefois être moins longue que pour les autres saisons. Une sortie en 2024 ou en 2025 au maximum devrait donc être de rigueur. De la même manière, les épisodes de la saison 5 ne sortiront pas à un rythme hebdomadaire, comme certains fans le craignaient.

Y aura-t-il un saut dans le temps dans Stranger Things 5 ​​?

Comme tous les fans de la série le savent, chaque saison commence par un petit saut dans le temps. La chronologie est passée de novembre / décembre 1983 dans la saison 1 à octobre 1984 dans la saison 2, puis à juillet 1985 dans la saison 3. La saison 4 se déroule en mars 1986, huit mois après la bataille de Starcourt.

À nos confrères de TVLine, les frères Duffer ont déclaré qu’un long écart était presque inévitable en raison de l’âge des acteurs. Avec le Monde à l’envers se propageant rapidement à Hawkins et la menace de Vecna, difficile de dire aujourd’hui à quelle époque se situera cette saison.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Stranger Things 5 ?

La production de la série a confirmé, par le biais d’une photo, que la saison 5 de Stranger Things comportera 8 épisodes. Cette ultime saison sera donc dans la moyenne des autres, les saisons 1 et 3 comptant 8 épisodes et les saisons 2 et 4 comptant 9 épisodes.

Est-ce que Stranger Things 5 ​​sera la dernière saison ?

Oui. La saison 5 de Stranger Things sera la dernière saison de la célèbre série Netflix. Le producteur Shawn Levy avait lui-même déclaré l’année dernière que la fin de la série arrivait avec la saison 5.

Mais ce ne sera en revanche pas la fin de l’univers. Dans une déclaration sur l’avenir de la franchise et la date de sortie de la saison 4, les frères Duffer avaient déclaré que de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus arriveront après la saison 5. Il faudra donc s’attendre à des spin-offs ou à d’autres médias qui continueront l’histoire.

Que va-t-il se passer dans Stranger Things 5 ​​?

Les téléspectateurs ont découvert Vecna, son histoire, ses origines et surtout, son lien avec Eleven. Et maintenant que nous savons qu’il plane toujours sur Hawkins grâce aux sens de Will, la saison 5 continuera évidemment cette histoire.

À la fin de la saison 4, Hawkins a été mise en pièces par Vecna ​​: elle abrite désormais une immense passerelle entre le monde réel et le Monde à l’envers, qui se répand partout dans la ville. Dans une interview avec Variety, les frères Duffer ont indiqué que les mystères restants du Monde à l’envers seront au centre de cette saison, sans plus d’informations.

La saison 5 se déroulera également et a priori uniquement à Hawkins, faisant écho à l’ambiance de la saison 1, mais à une échelle beaucoup plus grande. « L’ultime saison sera similaire à la première, mais beaucoup plus massive en termes d’enjeux et d’échelle. Nous voulons revoir beaucoup de choses que nous avons faites dans la saison 1 » avait déclaré Matt Duffer dans ce podcast.

La saison 5 nous plongera probablement dans ce qui est réellement arrivé à Max, tuée par Vecna lors de la finale de la saison 4 avant d’être réanimée par Eleven puis, plongée dans le coma. « La saison 5, et le fait qu’elle soit dans le coma… Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais c’est important qu’elle le soit. Cela aura un effet majeur sur l’ultime saison » avait ajouté Matt Duffer.

Enfin, la saison 5 devrait se concentrer sur le destin de Will Byers, tout en clôturant les arcs narratifs parallèles encore ouverts.

Distribution artistique de Stranger Things 5 ​​: qui reviendra ?

Les membres de la distribution de retour pour Stranger Things 5 ​​incluent : Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Priya Ferguson (Erica), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) et Maya Hawke (Robin). Sadie Sink, qui incarne Max, devrait donc aussi revenir, puisqu’elle devrait être l’une des pierres angulaires du scénario. Winona Ryder (Joyce) et David Harbour (Hopper) seront aussi de retour.

En revanche, les frères Duffer ont expliqué qu’ils n’allaient pas ajouter de nouveaux personnages à la saison 5. « Introduire un nouveau personnage nous a toujours rendu nerveux. Notre casting actuel est parfait, et le temps que nous passons sur un protagoniste inédit se fait toujours au détriment du reste de l’équipe » avait annoncé Ross Duffer. Ce qui ne les empêchera toutefois pas de mettre en scène de nouvelles créatures encore plus démoniaques.

Eddie Munson sera-t-il dans Stranger Things 5 ?

Malgré sa mort définitive dans la saison 4, les fans sont désespérés de voir Eddie Munson (Joseph Quinn) revenir d’une manière ou d’une autre dans la saison 5. Le personnage, très apprécié par la communauté, avait notamment fait un solo de guitare qui avait fait exploser les écoutes des morceaux du groupe de métal Metallica, et plus particulièrement de Master of Puppets, qui date de 1986.

Eddie pourrait apparaître au sein de flashbacks, en utilisant des images de la saison 4. Mais avec Vecna toujours en liberté, il est également possible que les visions traumatisantes de Dustin évoquent une version mort-vivante d’Eddie, un peu comme Billy dans la vision de Max. Mais ce ne sont que des spéculations pour le moment, bien sûr.

Nous mettrons à jour ce dossier au fur et à mesure que nous récoltons de nouvelles informations.