Green Lantern : la série HBO Max se déroulera dans plusieurs timelines au cœur de l’univers DC

Le super-héros Hal Jordan de Green Lantern – Crédit : DC Comics

HBO Max a officialisé la série Green Lantern l’année dernière. Nous ne savons pas encore grand-chose à son sujet si ce n’est que le projet est développé par Greg Berlanti. Ce producteur est un vétéran des adaptations télévisées de DC Comics. Nous pouvons citer Supergirl, Flash ou encore Arrow qui s’est terminée avec la huitième saison au début de l’année. Inutile de préciser que Green Lantern est entre de bonnes mains. Étant la dernière adaptation live depuis l’échec du film Green Lantern sorti en 2011 et réalisé par Martin Campbell avec Ryan Reynolds dans le rôle du super-héros, la série HBO Max n’a pas le droit à l’erreur. D’ailleurs, l’acteur ne recommande pas du tout ce film qui ne vaut même pas 1 € à ses yeux.

Green Lantern comportera au moins trois timelines différentes dans lesquelles évolueront plusieurs super-héros

La série ne sera pas centrée sur un seul super-héros, mais sur plusieurs membres du Green Lantern Corps. C’est une force de police intergalactique qui a été fondée par les Gardiens de l’univers. Ainsi, des super-héros comme Guy Gardner, Simon Baz, Alan Scott, Jessica Cruz ou même Kilowog en feront partie. Le super-vilain Sinestro qui était un membre du Green Lantern Corps avant d’être banni fera aussi son apparition.

D’après le site The Direct qui a obtenu des informations en exclusivité, la série HBO Max se déroulera dans plusieurs timelines de l’univers DC. Il y aurait apparemment trois timelines différentes : les années 1940, les années 1980 et notre époque actuelle. Par contre, nous ne savons pas de quelle manière précise la série passera d’une période à une autre. Selon The Direct, « Alan Scott est également mentionné comme faisant partie de la série en tant qu’homme gay qui doit traverser l’Amérique des années 1940 tout en le cachant à la société qui l’entoure ». De plus, Guy Gardner évoluera dans les années 1980 et son personnage sera « hyper masculin et rude, tout comme sa représentation dans les comics ».

Green Lantern a « les ambitions de production d’un film »

Bien entendu, l’existence des plusieurs timelines ne signifient pas que les différents Green Lanterns ne se rencontreront jamais. Au contraire, ils seront sûrement tous liés d’une manière quelconque et ils pourront certainement voyager d’une période à une autre. Comme l’avait déjà expliqué le scénariste Marc Guggenheim, la série Green Lantern sur HBO Max a « les ambitions de production d’un film ». Il avait ajouté que « nous l’écrivons comme une série télévisée, mais nous espérons la produire comme un film ». Enfin, Green Lantern a tout le potentiel de rattraper l’échec du film de 2011 et devenir une série à succès de HBO Max. En tout cas, les fans l’attendent avec impatience.

Source : Movieweb