Max : lancement imminent en France pour la plateforme de streaming des séries HBO !

© HBO

Et une plateforme de plus : le service de streaming Max arrive bientôt en France. Selon Libération, Jean-Briac Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros., était présent ce jeudi au festival Series Mania TV à Lille. Quoi de mieux que cet évènement-phare de la télévision en France, pour annoncer l’arrivée du service de streaming Max avant les Jeux Olympiques de Paris ?

Les sources de Variety avaient vu juste. En octobre, le magazine annonçait tenir de sources internes que le lancement en France serait prévu plus précisément à l’été 2024. Jean-Briac Perrette annonce lui-même que le lancement de Max débutera à partir 21 mai 2024 dans de nombreux pays européens.

En Europe, nous sommes ainsi les derniers à en profiter avec nos voisins Belges : la langue française poserait-elle des problèmes aux traducteurs de la Warner ? En effet, les Jeux Olympiques débuteront le 26 juillet pour se terminer le 11 août 2024. Max aura de quoi conclure les longues journées d’été passées devant les épreuves sportives par une série de qualité.

À lire > Harry Potter la série : voici sa date de sortie, il va falloir être patient !

Que propose Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery ?

Jean-Briac Perrette confirme que les utilisateurs auront le choix entre trois formules, sans toutefois préciser leurs prix :

Un abonnement low-cost avec publicité.

Un abonnement standard sans publicité.

Un abonnement Premium, sans publicité et surtout en 4K UHD.

Nous avons tout de même un élément de réponse sur les prix avec ceux pratiqués dans le reste du monde. Aux Etats-Unis, voici la grille tarifaire avec les fonctionnalités associées :

Abonnement Prix par mois Fonctionnalités Nombre d’écrans Téléchargements hors-ligne HD 4K HDR Dolby Atmos Avec publicité $9.99 2 Non Oui Non Non Non Sans publicité $15.99 2 30 Oui Non Non Non Premium (Ultimate) $19.99 4 100 Oui Oui Oui Oui

Avec cet abonnement, les utilisateurs pourront trouver des séries et des films de qualité. En effet, Max n’est autre que le successeur de HBO Max, en fusionnant avec Discovery. Vous pourrez donc y trouver des saluées par la critique comme The Last of Us ou House of the Dragon. Jean-Briac Perrette annonce quant à lui trois séries inédites françaises pour notre marché. De quoi concurrencer Canal+, incontesté pour l’instant dans le secteur.

Si vous êtes abonné au Pass Warner sur Amazon Prime Video, une partie du contenu devrait se recouper. Mais cela ne devrait pas durer. En effet, le partenariat entre Amazon et Warner Bros. Discovery signé en mars 2023 doit durer jusqu’à décembre 2024. Les deux services vont donc exister en parallèle pendant à peu près six mois mais en 2025, il est probable que la Warner ne renouvelle pas l’accord, pour privilégier sa plateforme de streaming.