Grimace Coin : une nouvelle crypto signée Elon Musk… et McDonald’s

Aujourd’hui, un nouveau token mème est né à la suite d’une apparente blague sur Twitter entre Elon Musk et McDonald’s. Il s’agit du Grimace Coin, une cryptomonnaie inspirée de Grimace, sorte de blob violet utilisé par la firme de fastfood pour son marketing et sa publicité.

Encore une autre cryptomonnaie ?

Tout a commencé plus tôt cette semaine, après qu’Elon Musk ai tweeté qu’il mangerait bien un Happy Meal devant la télé si la firme de fastfood acceptait le Dogecoin en tant que paiement. McDonald’s avait immédiatement rétorqué que oui, ce serait possible, mais que si Tesla se mettait à accepter le Grimace Coin.

Aujourd’hui, plusieurs rapports indiquent que plus d’une dizaine de fausses Grimace Coins inondent d’ores et déjà le marché. Pire, certains des tokens ont déjà atteint des capitalisations boursières supérieures à un million de dollars. Alors bien sûr, attention aux arnaques…

En 2022, les « tokens mèmes » comme le Grimace Coin n’ont rien de nouveau dans le monde des cryptos. Inspirées de mèmes et de blagues provenant du Web, certaines de ces cryptomonnaies ont fini par être acceptées par le grand public et surtout, auprès de la communauté crypto. En revanche, bien d’autres ont disparu, parfois aussi rapidement qu’elles étaient arrivées.

On pense bien évidemment au Dogecoin, apparu en 2013 à la suite d’une vaste blague du P.-D. G. de Tesla, désormais acceptée par l’entreprise pour le règlement d’un bon nombre de ses accessoires et autres objets de collection. On repense aussi au Mangoose Coin, une crypto plus récente, mais qui provient, elle aussi, d’une blague. Sans parler de la cryptomonnaie Omicron, bien sûr.