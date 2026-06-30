GTA 6 à 0 € sur Xbox ? L’astuce existe, mais elle demande beaucoup de patience

Des joueurs assurent avoir précommandé GTA 6 sans sortir leur carte bancaire grâce aux points Microsoft Rewards. L’opération repose sur un vrai programme officiel, avec une contrainte majeure : il faut accumuler longtemps.

GTA 6 peut apparaître à 0 € au moment de la précommande sur Xbox, à condition d’avoir accumulé assez de points Microsoft Rewards. © Rockstar

GTA 6 coûte cher. Sur le Microsoft Store français, l’édition standard de Grand Theft Auto VI est affichée à 79,99 €, tandis que l’Édition Ultime monte à 99,99 €. Pourtant, certains joueurs affirment être parvenus à régler leur précommande avec un total de 0 € à payer au moment de l’achat.

Derrière les titres de presse un peu trop généreux promettant GTA 6 « sans rien payer », la réalité est plus prosaïque. Aucun piratage, aucun cadeau de Rockstar, aucune faille miraculeuse dans le Microsoft Store.

La méthode repose sur Microsoft Rewards, le programme de fidélité de Microsoft. En jouant, en accomplissant certaines quêtes Xbox, en effectuant des achats sur le Store ou en utilisant les services de l’entreprise, on peut accumuler des points. Une fois convertis en cartes cadeaux Xbox, ils permettent de réduire, voire d’effacer, le montant à payer au moment de la précommande.

GTA 6 payé avec des points : l’astuce est réelle, mais exigeante

Le principe est donc simple : transformer des mois, parfois des années, de petits gains en crédit Xbox. Au bout du compte, le joueur peut précommander GTA 6 sans paiement immédiat, parce que son solde Microsoft couvre le prix du jeu.

Le mot « gratuit » mérite donc d’être manié avec prudence. Ces points récompensent du temps passé dans l’écosystème Microsoft, des habitudes d’usage et parfois des achats antérieurs. L’opération donne bien un ticket de caisse à 0 €, mais elle suppose une discipline que beaucoup abandonneront bien avant d’atteindre les dizaines de milliers de points nécessaires.

Sources : fiche officielle de GTA 6 sur le Microsoft Store ; programme Microsoft Rewards sur Xbox ; carte cadeau Xbox échangeable avec des points Microsoft Rewards.